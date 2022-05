Libres, los autores de la última masacre

Ciudad Juárez.— A cuatro días de la masacre registrada en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) sigue varias líneas de investigación en torno al hecho violento.

El Ministerio Público ha entrevistado a varios testigos de los hechos que han aportado datos relevantes en torno a los autores del ataque, se informó.

En tanto, las familias han despedido a sus seres queridos. Como se dio a conocer, en este ataque armado cuatro víctimas fueron identificadas como Antonia Sánchez Cano, de 62 años de edad; Gonzalo Muñoz Sánchez, de 39; Juan Manuel Sánchez Cano, de 44, y Erika Guadalupe Tinoco Márquez, de 24 años, informó personal de la FIscalia estatal.

Autoridades investigadoras confirmaron que en el multihomicidio, registrado el viernes a las 21:00 horas en el poniente de la ciudad, participaron dos gatilleros, que accionaron pistolas calibre 9 milímetros y una .45. En la escena del crimen fueron asegurados un total de 22 elementos balísticos, se informó.

Este hecho violento fue la octava masacre cometida en el estado de Chihuahua en lo que va del año. En la agresión armada resultaron lesionados una mujer y un infante de un año; ambos fueron reportados como fuera de peligro.

El viernes 20 de mayo fue el segundo día más violento del mes, con un total de siete asesinatos. Sólo hasta ese día Juárez registraba 66 asesinatos y entre las víctimas se encuentran nueve mujeres, una de ellas de apenas 14 años.

La Fiscalía General del Estado no ha revelado el móvil del ataque armado. En el interior de la propiedad no fueron aseguradas armas y droga, y aunque trascendió que la propiedad era punto de distribución de enervantes, este dicho no ha sido corroborado por los investigadores de la Fiscalía Especializada de la Mujer que indagan el caso.

El ataque armado movilizó a las diversas corporaciones policiacas, ya que fueron varios los vecinos que reportaron la agresión a través del 911.