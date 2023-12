Librería Acapulco, fuente de conocimiento

Ciudad Juárez.- Desde 1963, la librería Acapulco se creó con la intención de ser una de las principales ‘fuentes del conocimiento’ en Ciudad Juárez, en la que se tuvieran libros de distintos tamaños y géneros para todos gustos, recordó Leopoldo Mendoza, encargado del local desde hace más de cinco décadas.

El establecimiento alberga obras que van desde $1 peso hasta los seis mil pesos, por eso en esta temporada en la que se intercambian regalos y que los estudiantes están en período vacacional, Mendoza los invita a consumir las obras que desde hace 60 años permanecen entre los estantes y libreros.

Se trata de uno de los lugares peculiares que tiene la frontera, que fue reconocido por los habitantes en su momento al ser la primera librería que también tenía una nevería, por lo que mientras se escogía un libro, se podía disfrutar de un helado, pero desde hace años, dejó de tener ese servicio.

“Antes me iba a las ventas de garaje o a las segundas a conseguir libros para traer aquí, a veces también se contactaban conmigo para donarme libros”, dijo Mendoza.

Señaló que antes colocaba anuncios en los periódicos sobre que la librería Acapulco tenía ‘venta y compra’, esto le permitió acumular más de 10 mil obras. Sin embargo, ahora recibe sólo donaciones.

Con 73 años de edad, señala que la mayoría de los títulos que tiene a su alrededor lo han acompañado en cada cumpleaños o celebración importante, volviéndose un espacio especial, seguro e importante no sólo para él, sino para sus clientes frecuentes.

Entre los libros más antiguos que tiene bajo su resguardo está la edición del libro Cumbres Borrascosas de Emily Bronte que corresponde a la edición publicada en diciembre de 1847, de ahí El Jardín de las Letras, de Carlos González Peña, publicado en 1960.

Al preguntarle sobre las celebridades que han pisado el local, con lágrimas en los ojos mencionó a su amigo y periodista Juan Manuel Carmona, quien falleció a la edad de 56 años y era reconocido en la prensa por cubrir eventos deportivos, sobre todo, del Instituto Municipal del Deporte de Ciudad Juárez.

“Él venía todos los días y cuándo no vino se me hizo raro, pero no le llamé ni nada. Al salir y prender mi radio escuché la terrible noticia. Aparte de él, aquí antes venía ‘Teto’ Murguía, Armando Cabada Alvídrez, entre otros que ya no recuerdo”, dijo.

La librería está ubicada en avenida Vicente Guerrero número 1699 de la colonia Partido Romero, abierta de lunes a sábado de 9:00 de la mañana a 7:00 de la tarde y los domingos de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

