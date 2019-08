Libre, mujer que acuchilló a su esposo

Una mujer detenida y acusada de haber ejercido violencia familiar en contra de su esposo —al lesionarlo con un cuchillo, morderlo y advertirle que lo iba matar, después de que leyó varios mensajes en el celular de él— obtuvo su libertad después de tres meses de permanecer presa.

Un Tribunal de Control aprobó una salida alterna a Marlene Iveth M.G., en la que le ordenó tomar un tratamiento psicológico por ser generadora de violencia y le prohibió acercarse a la víctima, entre otras medidas.

En la acusación formulada por una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía estatal, en contra de Marlene, se señala que el pasado 2 de abril aproximadamente a las 03:00 horas en el domicilio conyugal ubicado en la colonia Carlos Chavira ella ejerció actos abusivos de manera física y psicológica a su esposo Pedro Iván G.D., al advertirle que lo iba a matar y agredirlo con un cuchillo así como diversos objetos de vidrio, además de morderlo.

En la denuncia penal presentada por la víctima él narró que el 2 de abril del 2019 aproximadamente a las 03:00 horas su esposa tomó su celular porque le llegó un mensaje que decía “¿hola, cómo estás?”.

“Mi esposa se metió al WhatsApp, revisó y vio que era la foto de una mujer, se enojó mucho y me dio un golpe en la cabeza con el puño cerrado. Me levanté y le dije que "qué traía" y comenzó a reclamarme. Después se fue a la cocina y agarró un cuchillo y me dijo te voy a matar y comenzó a tirarme cuchillazos; yo me cubría pero cada vez que me atacaba me lesionaba las manos, traté de quitárselo y lo logré. Pero ella fue por otro cuchillo y otra vez me dio de cuchilladas, me cubrí y la esquivaba. Me hirió en la cara y en el hombro para posteriormente apuñalarme en el brazo izquierdo, donde sí sentí que me entró el cuchillo bastante”, denunció el ofendido.

El hombre también explicó que él controló a la presunta agresora al tomarla por la espalda pero ella lo mordió en la mano y la soltó para irse a poner una toalla. Empero continuó otra agresión.

“Se fue a la cocina y agarró el vaso de la licuadora y me lo estrelló en la cabeza, abriéndome dos heridas, aunque alcancé a meter mi brazo. Después agarró un vaso de vidrio y me lo quiso lanzar pero yo la agarré fuerte para que se estuviera en paz”, denunció el afectado, quien también señaló que la agresión sucedió frente a los hijos de ambos de tres y un año de edad.

La víctima fue trasladada por sus padres al Hospital 6 del IMSS donde estuvo internado un día, de acuerdo con los datos oficiales.

Ayer la víctima asistió de forma voluntaria a una audiencia realizada en la séptima sala de la “Ciudad Judicial” y le indicó al juez Félix Aurelio Guerra Salazar que él ya quería terminar con el proceso penal y estaba de acuerdo en que se aprobara una suspensión para que su esposa saliera libre.

El juez consideró que la víctima aún está inmersa en un círculo de violencia y consideró necesario que acuda a terapia psicológica por lo que incluyó esa medida en las condiciones que le fueron impuestas a la acusada.

Las condiciones que aprobó el Tribunal para Marlene Iveth son que reciba tratamiento psicológico durante un año; que no se acerque ni se comunique con la víctima dejando a salvo el derecho de los hijos de ambos involucrados de ver a su madre aunque él los tiene bajo su cuidado con apoyo de su mamá y que viva en un domicilio determinado.

El juez también ordenó la libertad de Marlene.





