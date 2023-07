Libre, acusado de robar en casa de Juan Gabriel

Ciudad Juárez.- El hombre que fue acusado de robar pertenencias de la casa de Juan Gabriel fue liberado luego de llegar a un acuerdo reparatorio con el grupo de abogados de Silvia Urquidi, amiga del cantante y quien cuida el inmueble que fue vulnerado el 25 y 26 de mayo pasados.

Información del Tribunal Superior de Justicia del Estado precisa que la audiencia para esta resolución se celebró el miércoles 12 de julio a las 9 de la mañana, presidida por el juez de Control Apolinar Juárez, quien dio a conocer que para este acuerdo, Jesús Manuel R. M. no deberá acercarse por un año a las viviendas conocidas del ‘Divo de Juárez’, además de que debe realizar 60 horas de servicio comunitario.

Urquidi comentó que trató de pedir la colaboración de Jesús Manuel para saber en dónde se quedaron los objetos que no han sido recuperados, pero su abogada de oficio le negó el diálogo, por lo que sólo se llegó al acuerdo reparatorio para asegurar la liberación del hombre.

“No me interesa que esté en la cárcel, no puedo poner un monto que me podrían pagar por lo robado. Yo vi la situación del hombre y su familia y no me interesa decir una cantidad”, dijo Urquidi.

De acuerdo con el Tribunal, la audiencia inicial tuvo lugar el 30 de mayo de 2023, en la que se revisó el control de detención y se formularon los cargos contra Jesús Manuel.

Asimismo, el imputado decidió renunciar al término que la ley le concede para resolver su situación jurídica, por lo que se le vinculó a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva, que pasó desde entonces en el Centro de Reinserción Social número 3 de Juárez. Dicha medida fue suspendida con el acuerdo reparatorio, trascendió.

Al respecto de las pertenencias robadas (un trofeo internacional, ropa, grabaciones en distintos formatos y fotografías), Urquidi exhortó a la ciudadanía juarense a que “de todo corazón, que ojalá por ese amor que le tuvieron a él, me regresaran a esta casa todo lo que se robaron (...). ¿De qué les puede servir?”.

