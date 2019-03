Libran acusación por asociación delictuosa

Ciudad Juárez— Un Tribunal de Control dictó auto de libertad a favor de nueve personas acusadas de haber vendido falsos paquetes vacacionales, a ellos se les han iniciado varias causas penales por el delito de fraude y una por asociación delictuosa. Ayer una jueza emitió un auto de no vinculación a proceso por lo que corresponde al último de los ilícitos.

El Tribunal determinó que la presunta conducta de José Luis López Gallegos, Nery Orlando Bolaños Zavala, Luis Ángel Villa Mayen, José Luis Hernández Calderón, Miriam Guadalupe Franco Martínez, Marco Antonio Hernández Ortega, Iliana Priscila Sosa Barrón, Arturo Cortez Martínez y Laura Indira Aguilar Apodaca no constituye el delito de asociación delictuosa.

La jueza de Control, Rocío González Lara, señaló que ese delito no nace a la vida jurídica, que en todo caso podría tratarse de un problema entre particulares que pudiera ser un fraude civil y refirió que la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte realizó una deficiente investigación.

Por su parte, el abogado defensor Mario Espinoza Simental, refirió que la FGE zona Norte recurrió a acusar por asociación delictuosa luego de que cuatro jueces de Control emitieron autos de no vinculación por el delito de fraude, en igual número de causas penales. En uno de los casos porque el presunto ilícito había caducado y en tres porque no se configura la conducta antisocial de fraude.

Además el defensor expuso que indebidamente los jueces de Control continúan emitiendo órdenes de aprehensión contra estas personas.

“Los jueces se prestan a obsequiar órdenes de aprehensión aunque saben que no hay delito de fraude, mis representados salen de una causa (se dicta auto de no vinculación a proceso) y les ejecutan otra orden de captura que al ser presentada ante los propios jueces resulta en una no vinculación a proceso por lo que se ordena la libertad pero cuando de nuevo van a salir del Cereso les ejecutan otra orden de aprehensión”, explicó.

Espinoza Simental dijo que en los casos en que se ha dictado auto de no vinculación a proceso se ha acreditado que la empresa para la que laboraban las nueve personas es una compañía legalmente constituida pues está dada de alta ante la Secretaría de Turismo, cuenta con un domicilio y se han recabado y presentado ante el Tribunal de Control testimonios de clientes que dicen que si se cumplió con los viajes que ellos adquirieron.

En la acusación que un agente del Ministerio Público (MP) formuló el viernes pasado en contra de las nueve personas, por el ilícito de asociación delictuosa, señaló que desde el pasado 24 de enero ellos operaban bajo la denominación y razón social de dos empresas que supuestamente funcionaban como agencias de viajes nacionales e internacionales denominadas “Operadora de Servicios Turísticos Internacionales S.A. de C.V.” y “Operadora Ostin de Agencias Turísticas S.A. de C.V.”.

El fiscal indicó que estas compañías existen legalmente pero no de forma física y ni funcionan, sólo las utilizaron engañar y enganchar a las víctimas.

Ayer la jueza González Lara ordenó la libertad de todos, solo tres de ellos tienen prisión preventiva en otra causa penal por el ilícito de fraude.