Liberan a mujeres 'levantadas' ayer en Parajes de San Isidro

Ciudad Juárez.- Las tres mujeres que fueron privadas de la libertad ayer en un hecho por el que resultó lesionado un hombre que intentó evitarlo fueron liberadas luego de que sus captores descubrieron que se habían equivocado de víctimas.

De acuerdo con reportes oficiales, luego de que "levantaron" a las tres mujeres, continuó una búsqueda ininterrumpida y fueron localizadas después en una vivienda de la colonia Terrenos Nacionales, propiedad de la madre de las tres.

En el relato de las víctimas a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal señalan que durante su plagio no les permitieron ver pues llevaban el rostro cubierto y las manos y pies atados.

Luego de unas horas, se percataron de que no eran las personas que buscaban, así que fueron dejadas en libertad en un lugar solitario y desconocido para las tres, cerca de las 5:00 de la mañana de este 5 de abril.

A esa hora, las tres mujeres tomar un camión rumbo a la vivienda de su madre, de iniciales S. P. A. de 61 años de edad, que las recibió.

Beatriz C. P. de 32 años de edad, además de las adolescentes de iniciales A. P. y D. A. con apellidos Y. C., de 13 y 14 años de edad respectivamente se encuentran a salvo, con marcas rojas en las muñecas. De acuerdo con su versión, no fueron agredidas sexual ni físicamente.

No se dieron datos de los responsables ni el lugar donde las mantuvieron privadas, además de que no trascendió que fueran a interponer una denuncia formal por la privación ilegal de su libertad y descartaron ser trasladadas a recibir atención médica a algún hospital.

De acuerdo con el seguimiento periodístico del caso, ayer, un hombre fue lesionado a balazos cuando intentó impedir la privación de la libertad de las adolescentes y la mujer adulta en la colonia Parajes de San Isidro, en el cruce de las calles Volcán Zunil y Paseo de San Isidro.

Testigos del hecho señalaron que personas armadas a bordo de dos camionetas irrumpieron en una vivienda para llevarse a las mujeres, pero el hermano de una de las víctimas intentó impedirlo, por lo que fue agredido con un tiro. Fue posteriormente atendido y trasladado a un hospital por la Cruz Roja.