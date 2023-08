Liberan a hombre que 'tenía intenciones de asaltar banco'

Ciudad Juárez.- El hombre que fue detenido a solicitud de guardias de seguridad de Citibanamex, ubicado en la avenida Adolfo López Mateos y Óscar Flores Sánchez, solo fue sancionado con una multa por supuestos actos de molestia, ya que no se encontraron elementos que acreditaran la comisión de algún delito.

Así lo informó Adrián Sánchez Contreras, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quien dijo la persona no fue consignada ante la autoridad investigadora porque no se cometió ningún delito.

Explicó que “el personal de seguridad de la institución le llamó a la Policía Municipal porque el hombre ya llevaba mucho tiempo en la sala de espera del banco, no hacía nada, ni pagaba nada, entonces le llaman a la Policía y lo entrevistan”.

“La persona dice que tenía la intención de asaltar, pero no traía arma de fuego, no hubo amenaza, no advirtió que fuera un asalto, solo estaba ahí parado, por lo que no se le puede encuadrar ningún delito, no quiso asaltar, dijo que su intención era asaltar, pero no lo hizo”, agregó el vocero.

Como se informó, este lunes un par de guardias de seguridad se dio cuenta de la supuesta intención del hombre de asaltar el banco, el cual tenía rato sentado en la sala de espera de Citibanamex y se mostraba nervioso.

Guardias lo revisaron y le hallaron el papel con la amenaza; el sospechoso les confesó que trataba de robar el banco por necesidad, ya que no tiene trabajo, 'tengo un hijo de 9 años y soy viudo', dijo.

La persona, una vez que cumplió con la sanción impuesta obtuvo su libertad, dijo el vocero de la SSPM.