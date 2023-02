Liberan a aficionados de Bravos detenidos en partido

Ciudad Juárez.— Los tres hombres detenidos por supuestas amenazas de muerte contra la jueza Quinto de lo Familiar proferidas durante la realización del partido de futbol entre los equipos Bravos de Juárez contra Santos de Torreón, obtuvieron su libertad el domingo anterior al no ser ratificada la querella, informó ayer Enrique Rodríguez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Las tres personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por el delito de amenazas, pero por tratarse de un delito de querella y al no presentarse la parte ofendida para ratificar, quedaron en libertad”, precisó el portavoz.

Miguel Ángel R. V., de 37 años, dijo en entrevista a El Diario que el sábado acudieron al estadio de futbol Benito Juárez aproximadamente 30 integrantes de su familia, fanáticos del Club de Futbol Los Bravos. Cada uno cuenta con su tarjeta electrónica para asistir a los juegos de temporada y es una de las prácticas más arraigadas, ya que llevan a las esposas, suegras e hijas.

“Cuando mete gol Santos, ahí empieza todo”, explicó el aficionado que no se imaginó ser remitido a la cárcel y luego acusado de un delito que jura nadie cometió, solo por lo que consideró el uso desmedido de poder de una empleada del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

“Pero así es México, el poder lo ejerce quien lo tiene y ella lo tiene al grado de movilizar a los policías y encarcelarnos injustificadamente. Hizo de un momento de diversión una situación de alto riesgo porque nos golpearon los policías, nos encerraron injustificadamente y ahora nos extraviaron nuestros documentos oficiales”, reflexionó el fronterizo.

El Diario solicitó al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) una entrevista con la jueza Sara Julieta M. A. para conocer su versión de los hechos; hasta el cierre de esta edición no se obtenía una respuesta a la petición realizada.

“Ese día, normal como en todo partido, estaba una mujer que le iba al equipo contrario y cuando metieron gol por parte del otro equipo, ella nos miró de forma retadora y celebró el punto de Los Santos. Luego vino el turno de Los Bravos”, narró el aficionado.

“Los gritos, porque sí le gritamos los que estábamos en la fila G, sección H, y ella estaba cinco butacas más abajo, ‘ya siéntese, señora’. En el segundo gol, volvemos a gritarle ‘ya siéntese, señora, te cagaste, torreonera’”, dijo Miguel Ángel.

“Son cuestiones de un partido de futbol, no es algo que se le dice a una persona fuera de la cancha, es parte del encuentro. Yo me he sentado a un lado de la Monumental –la porra del equipo América– y no los acusé de amenazas de muerte por lo que me dijeron, entiendo de qué se trata”, argumentó.

Chihuahua es uno de los estados que cuenta con una Ley Estatal de Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el artículo 6, párrafo cuarto, refiere que la violencia de la comunidad son los actos individuales o colectivos que transgreden los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito público y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión. Sin embargo, esto no fue argumentado en la actuación de los agentes municipales, dijo el entrevistado.

El aficionado dijo que no existen reglas de comportamiento en el estadio, por lo que lamentó que una servidora pública se molestara por lo que ocurre durante el desarrollo de un partido, en el que además se permite la comercialización de bebidas alcohólicas.