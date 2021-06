Liberan a 6 tras crimen contra policía municipal

Fernando Méndez / El Diario de Juárez / Movimiento policiaco ocurrido el pasado lunes

Ciudad Juárez— Seis de las 15 personas reportadas como detenidas por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) en los operativos posteriores al asesinato del policía municipal Román Favela Barraza, registrado el lunes a las 20:00 horas, fueron puestas en libertad ayer por la Fiscalía General del Estado (FGE), que aún no cuenta con detenidos por el citado crimen.

Sobre otros siete detenidos que la SSPE informó haber puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta posesión de armas, esta instancia del Ministerio Público no respondió ayer a una solicitud de información.

De acuerdo con datos de FGE, los liberados son Dania C. J., Diana C. J., Aarón Fabián D. G., Rubén G. J., Luis Octavio G. J. y una menor de edad, sobre quienes el reporte de SSPE indicó que fueron arrestados en el cruce de las calles Bambú y Ciruelo de la colonia Héroes de la Revolución.

Ahí también, según la Policía Estatal, fue detenido Óscar Rubén G. D., de 30 años, y remitido a la FGR.

Datos recabados por este medio indican que Rubén G. J., de 54 años, es padre del enviado a FGR, y fue descrito como un vecino que ha vivido más de 40 años en esa parte de la colonia, “buena persona” y dedicado a su trabajo en un pequeño negocio de papelería.

“Es injusto que hayan cargado también con él”, dijo un entrevistado en el sector.

Ahí mismo se informó que las detenciones ocurrieron dentro del domicilio de Rubén G. J., alrededor de las 2:00 de la tarde del pasado martes, circunstancia que no pudo ayer corroborarse debido a que no hubo respuesta en la citada vivienda.

El parte de SSPE indicó que a Óscar Rubén G. D. se le atribuyó infringir la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, “al asegurarle un arma de fuego calibre 40, dos cargadores, 40 cartuchos útiles calibre 40, un fusil de asalto con un cargador abastecido con 29 cartuchos útiles y una mochila tipo táctica”.

El mismo parte oficial agregó que el resto del grupo “arribó al lugar” para tratar de evitar esta detención, por lo que también fueron remitidos a FGE bajo cargos de resistencia de particulares, además de que se les aseguró un vehículo de la marca GMC Arcadia modelo 2007 y una camioneta Ford F-150, color blanco.

De acuerdo con Julio Castañeda, de comunicación social de FGE, los seis quedaron libres a las 00:05 horas de ayer viernes, al cumplirse las 48 horas posteriores a la puesta a disposición.

La vocería –que el jueves dijo que FGE recibió cinco detenidos por los operativos de SSPE– precisó ayer que una sexta fue la menor de edad, pero que no llegaron ahí otras dos reportadas como remitidas a esa instancia, Adilene Itai B. C. y Clara María C. S.

SSPE informó también haber enviado a FGR a Jonathan H. C., de 27; Luis Carlos J. S.; Óscar Z. V., de 30; Cesar Guadalupe E. P., Nayeli Lizeth D. D. y Julio Cesar P. P.

redacción@redaccion.diario.com.mx