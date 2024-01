Liberan a 6 acusados de crímenes de alto impacto

Los seis presuntos integrantes del grupo criminal “Artistas Asesinos” acusados de secuestro y portación de armas de fuego fueron liberados luego de que se declaró la no vinculación a proceso por un juzgado de Control.

La decisión se basó en que el presunto secuestrado de iniciales I. A. Z. declaró, al momento de la detención de los seis y su rescate, que no era víctima sino que trabajaba con los ahora liberados y lo estaban regañando por no poder llevarlos con una mujer identificada como “La Lupe”, además de que no quería más problemas y buscaría irse de la ciudad.

La continuación de la audiencia inicial de la causa penal 157/2024 inició a las 11:30 de la mañana, aunque se tenía prevista a las 9:00. El diferimiento fue solicitado por la defensa particular de los seis.

Durante el tiempo de inicio de la audiencia, el defensor junto con un investigador, también particular, registraron la cadena de custodia de videos de una cámara de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado colocada en la calle Sierra Vista cruce con calle Hacienda Las Palmas, a unas cuadras de donde ocurrió la detención.

Formaba parte de los datos de prueba de la defensa, al igual que un video de una cámara más cercana al domicilio, propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pero ésta se negó a dar el archivo dado que supuestamente no había electricidad ese momento en ese lugar, lo que impidió el funcionamiento de los dispositivos de vigilancia.

Además del video y la presencia en el estrado como perito del investigador particular, se presentaron nuevos datos de prueba de la defensa, tales como mensajes de texto entre uno de los detenidos y su esposa, en el que a las 3:51 de la madrugada del 6 de enero le dijo que tenía miedo porque la casa donde estaba se encontraba rodeada de al menos 10 unidades móviles de agentes preventivos locales.

La detención, sin embargo, se marcó en el Registro Nacional de Detenciones hasta las 5:05, denunció el abogado.

Las evidencias videográficas y el testimonio de la presunta víctima fueron suficientes para que el juez no vinculara a proceso por los delitos de secuestro y portación ilegal de armas de fuego a Raúl Efrén G. L. de 21 años, Sergio T. V. de 29, Jesús Daniel S. M. de 23, Félix L.C. de 23, Fernando L. S. de 27, e Isaí Emir A. B. de 18 años.

Los seis fueron detenidos el 6 de enero, puestos a disposición el 8 y celebraron la audiencia inicial el 9 de enero, aunque luego de la formulación de imputación y solicitar el Protocolo de Estambul por presunta tortura cometida por parte de agentes municipales y ministeriales contra los detenidos, la sesión se tuvo que posponer al día siguiente porque hubo una supuesta amenaza de bomba en varios recintos tanto del Poder Judicial del Estado como de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

El 10 de enero, al retomarse la audiencia, se leyeron los antecedentes de la investigación, para que luego los acusados solicitaran un plazo de 144 horas como lo marca la Constitución Política de México para armar su defensa en el caso, por lo que se fijó el 12 de enero para la siguiente sesión.

El día 12, la defensa solicitó prorrogar hasta el domingo la audiencia, y se encontraban en posibilidad dado que el plazo fatal era ayer.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el grupo estaba relacionado con crímenes de alto impacto en la ciudad, particularmente cuatro homicidios ocurridos en los últimos dos meses, encabezados por Isaí Emir A. B. de 18 años de edad, apodado “El Quemado” o “El Matapolicías”, quien está catalogado como “altamente agresivo”.

Vinculan a 4 ‘narcosatánicos’

En otro caso calificado también como de alto impacto por la FGE, dos mujeres y dos hombres acusados de homicidio calificado, quienes presuntamente le quitaron el corazón y la lengua a su víctima para ofrecerla a la Santa Muerte, fueron vinculados ayer a proceso.

Dos de los imputados, Joana Michel A. G. y Jorge G. M. se encuentran también vinculados por un hecho similar ocurrido en noviembre, difundido por la Fiscalia de Distrito Zona Norte como un caso de narcosatanismo, en una pandilla liderada por una mujer que aún no logran aprehender, Michelle P. V.

Los otros dos son Félix Iván L. C. –supuesta mano derecha de la aún prófuga y quien minutos antes había sido liberado de la causa penal 157/2024– y Jaqueline Seremi B. A. por hechos del 5 de diciembre.

Presuntamente, el 5 de diciembre entre las 6:30 de la tarde y 11:30 de la noche en una vivienda de la colonia Hacienda de las Torres Universidad fue golpeado, asesinado, desangrado, desmembrado y puesto en bolsas Jorge R. R., de 23 años de edad, para luego ser abandonado en un predio en desuso de la colonia El Mezquital, relató la Fiscalía.

La vinculación a proceso se dio bajo la causa penal 6788/2023, en una audiencia en la que no se vertieron datos de prueba por la defensa particular de los cuatro acusados.

El juez de control encargado del caso fijó cuatro meses como plazo para la investigación complementaria.