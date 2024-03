Libera juez a expolicía secuestrador de migrantes

Ciudad Juárez.-Porque los dos testigos clave en el caso contra el expolicía Bryan Fernando H. R. declararon sin haber sido informados de que podían abstenerse de hacerlo para no autoincriminarse, y por otras omisiones por parte de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, el acusado fue puesto en libertad por un juez de control la tarde de ayer.

Los testimonios desechados por el juez eran de dos acusados bajo la misma causa penal que quedaron bajo resguardo del Estado para dar más información, y fueron ellos quienes relataron que H.R. era presuntamente el encargado de vigilar y amenazar con un arma de fuego a las víctimas que mantenían en una vivienda de la calle Chiapas, de la colonia Felipe Ángeles, en marzo de 2023.

Ahí mantenían a 17 personas en contexto de movilidad de distintas nacionalidades, entre las que se mencionaron a dos menores de edad. Eran privados de la libertad mientras llegaban a la ciudad, cerca de la zona conocida como Kilómetro 20, al sur de la ciudad. A los últimos tres (uno de los cuales era rastreado por su familia gracias a Google Maps) los secuestraron el 23 de marzo de una casa de seguridad en que los tenían antes de cruzar a Estados Unidos, para llevarlos a la de la calle Chiapas.

De acuerdo con la defensa particular del acusado, los testimonios de esos otros dos imputados sólo llegan a la autoincriminación, sin identificar plenamente a H.R. al interior de la vivienda o en las actividades del cautiverio.

Un testimonio más de una persona cuya identidad fue reservada también fue desechado. Este testigo señalaba conocer a H.R. como cliente de su negocio de venta de herramientas, pero no lo ubicó como parte de actividad criminal alguna.

Error tras error

El defensor también puso en duda el reconocimiento de persona como medio de prueba anticipada, un recurso utilizado en un proceso penal cuando las víctimas o los declarantes no estarán presentes durante las audiencias posteriores donde se desarrolle la causa penal. Según el abogado, no hubo citatorio alguno para el acusado y por lo tanto no hubo defensor que formalmente lo representara, aunque hubo un defensor público en el acto.

Abundó en que el parte informativo de la detención también contenía errores, pues los agentes investigadores chihuahuenses relataron como suya la captura en cumplimiento de una orden de aprehensión de H.R. pero en territorio sinaloense, donde no tienen jurisdicción.

“Es un chile con queso”, dijo el defensor, haciendo referencia a una supuesta mezcla de irregularidades que favorecían a la liberación de su cliente.

El juez de control decretó un receso de una hora para organizar sus apuntes y emitir la resolución correspondiente. Tras ese tiempo, señaló que con base en los argumentos de la defensa y en los datos de prueba vertidos por el Ministerio Público, no se acreditó tampoco que H. R. formara parte de las fuerzas policiales municipales, que dos de las víctimas fuesen menores de edad, ni que el acusado haya participado activamente, por lo que, con reserva de que se pueda reformular la imputación, el hombre detenido el 8 de marzo en Sinaloa fue liberado de la prisión preventiva en que estaba en el Cereso 3 de esta frontera.

