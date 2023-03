Ley Antitabaco: bares, tiendas y restaurantes cumplen… a medias

Ciudad Juárez.— Mientras esperan la resolución de los amparos interpuestos, comercios y restaurantes cumplen a medias con la Ley Antitabaco.

En un recorrido que El Diario realizó por distintas tiendas, se observó que algunas sí quitaron las cajetillas de cigarros a la vista, mientras que otras siguen exhibiéndolas.

En tanto, en restaurantes tampoco han hecho modificaciones en la infraestructura, aunque no permiten fumar en las áreas designadas para ello.

Sin embargo, se sigue sirviendo comida en el área de fumadores, cuando la Ley expresa que estará prohibido brindar servicio o consumo de alimentos o bebidas, o entretenimiento, así como realizar actividades sociales o de esparcimiento en esas áreas.

Esta disposición aprobada por los legisladores federales establece la prohibición para la exhibición al público, ya sea directa o indirecta, de los cigarros u otros productos cuyo contenido sea a base de tabaco.

Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre tiendas de abarrotes, de autoservicio y supermercados, son 6 mil 074 establecimientos los que se ven afectados con esta nueva regulación, tanto mayoristas como minoristas.

En tanto, entre bares, cantinas, restaurantes, centros nocturnos y similares, suman 938 los afectados.

De esta última cifra, casi 400 han interpuesto amparos contra esta ley. Lo que buscan los establecimientos es que las áreas que se construyeron para fumar sean respetadas, ya que entre los cambios de la nueva normativa está no dar servicio de alimentos y bebidas en el área de fumadores.

Este tipo de establecimientos hicieron inversiones con el anterior reglamento para construir zonas dedicadas a fumadores, como las terrazas, por lo que buscan que las dejen usar de nuevo.

Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que están a la espera de que se resuelvan los juicios de amparos tramitados contra la nueva regulación del tabaco en espacios cerrados.

Agregó que confían en que serán favorecidos, luego de que en otras entidades del país ya les han dado suspensiones.

Entre las que han ganado amparos están las tiendas Oxxo. La cadena de tiendas de conveniencia, perteneciente a Grupo Femsa, recurrió a la protección de la justicia para hacer frente a las disposiciones aprobadas en la Ley General de Salud, las cuales prohíben y sancionan la exhibición al público de aquellos productos relacionados con el tabaco.

Fue el pasado 3 de febrero cuando obtuvo la suspensión definitiva concedida por las autoridades judiciales, permitiendo así la libre exhibición al público de los cigarros.Otras tiendas que se sumaron a los amparos contra esta ley son los Superette, S-Mart, Walmart y Supermercados González, quienes esperan la resolución del caso.

No hay sanciones, sólo amonestaciones verbales

Desde el pasado 15 de enero, cuando entró en vigor la Ley Antitabaco, la Dirección de Gobernación Zona Norte sólo realizó durante los primeros días dos amonestaciones verbales a establecimientos que tenían algún cliente fumando en la terraza. Sin embargo, hasta el momento no se han levantado sanciones por esa causa, dijo el titular de esa dependencia, Alejandro Holguín.

Aseguró que en las visitas que hacen los inspectores a los restaurantes y bares no han encontrado que incumplan con la medida que establece la ley, en la cual se prohíbe fumar en el interior del local o en la terraza, ya que los encargados de los lugares piden a los clientes que salgan para realizar dicha actividad.

“Sí ha habido una concientización de los empresarios porque las personas no están fumando en áreas de terrazas, los mismos gerentes o encargados les piden a las personas que se salgan; aquí la situación es que se maneja que ni en vía pública, nosotros cuando hacemos la inspección, a los inspectores les informan que efectivamente no están dejando que la gente fume en la terraza, están encontrando gente fumando en la banqueta, pero esa facultad ya es de la Secretaría de Salud, que es la autoridad competente, nosotros no podemos sancionar al ciudadano, podemos sancionar al establecimiento”, mencionó.

El funcionario mencionó que aunque es común encontrar clientes fumando afuera de los lugares y la ley establece que debe ser a 10 metros del lugar, la dependencia que encabeza sólo está facultada para sancionar lo que ocurre en el interior de los negocios. (Con información de Mayra Selene González / El Diario de Juárez)