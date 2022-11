Levantan venezolanos ‘bandera blanca’ hacia EU

Ciudad Juárez.- “We are afraid to go back to Venezuela. Please give us a chance” (“Tenemos miedo de volver a Venezuela. Por favor, dennos una oportunidad”) fue el mensaje con el que cientos de migrantes sudamericanos pidieron ayer al papa Francisco y a la ONU que intercedan para que Estados Unidos cree un corredor humanitario para los venezolanos que se encuentran varados en México.

“Queremos decirle al mundo que por favor bajen el Título 42, le pedimos al Papa Francisco que se manifieste, que los migrantes no somos delincuentes; le pedimos al Papa Francisco, a la ONU (Organización de las Naciones Unidas), a la OEA (Organización de Estados Americanos) que por favor se pongan la mano en el corazón y también metan las manos por todos estos hermanos venezolanos, de Nicaragua, de Honduras y de Guatemala que estamos acá a los pies de un muro, a los pies de un muro que no podemos cruzar porque ya sería ilegal”, dijo el venezolano David Lara.

PUBLICIDAD

En señal de paz

Los migrantes varados en Ciudad Juárez que acampan sobre el bordo del río Bravo, frente al puesto temporal de operaciones de la Patrulla Fronteriza, crearon ayer durante horas banderas blancas con pedazos de tela y trozos de madera para colocar sobre sus carpas y ondear frente a Estados Unidos en señal de paz.

También pintaron con espray negro más de cien playeras blancas con la frase en inglés para pedir una oportunidad al Gobierno de Joe Biden, y luego inflaron globos amarillos, azules y rojos, que portaron cientos de ellos frente a Estados Unidos, mientras que otros mostraban a los agentes migratorios frases como “SOS”, “No + Título 42”, “Los buenos somos más” y “Please grant us asylum”.

Mientras que los niños, que desde hace días viven a la intemperie, se tomaban de las manos en un círculo para jugar con los payasos, disfrutar de premios y comer nachos y hotdogs que les fueron llevados la tarde de ayer por un grupo de amigos juarenses que se hacen llamar Ángeles Terrenales, los hombres y mujeres migrantes suplicaban la ayuda internacional.

‘Esto no es una protesta’

“Esto no es una protesta, es una concentración. La playera lleva un mensaje, un mensaje de paz, un mensaje de unión, un mensaje de ayuda, un mensaje que le decimos a los Estados Unidos: por favor, por favor, dennos una oportunidad, una oportunidad solamente de pasar y demostrarles que los buenos somos más”, dijo Lara al lamentar que en muchas partes del mundo se cree que los venezolanos son malos.

Ellos sólo buscan cruzar la frontera para ir a trabajar y apoyar a sus familias, dijo al Gobierno de Joe Biden al pedir un corredor humanitario para quienes ya están frente a su país y no cumplen con los requisitos que exige la nueva política de Estados Unidos, como tener un patrocinador económico residente o ciudadano estadounidense.

Después de que esta frontera se ha convertido en la ruta de miles de personas de Venezuela, quienes cruzan el río Bravo/Grande para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza, el pasado 12 de octubre el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro N. Mayorkas, anunció un nuevo programa a través del cual el vecino país recibirá a 24 mil venezolanos, pero tras un registro.

Los nuevos requisitos

El nuevo proceso acepta únicamente a los solicitantes que cumplan con las reglas del programa y que no se presenten en la frontera entre México y Estados Unidos. Además de que las personas migrantes que se encuentran en territorio mexicano deberán comprobar su ingreso al país antes del 12 de octubre, “a fin de poder solicitar de manera ordenada su acceso a Estados Unidos”, mientras que aquellas que ingresen a México a partir de ese día ya no podrían presentar su solicitud desde el territorio nacional.

“Para acceder al nuevo programa, una persona u organización basada en Estados Unidos debe respaldar la petición del solicitante, quien ingresará a dicho país por vía aérea y podrá solicitar empleo durante su proceso migratorio correspondiente”, señala el comunicado al referirse a lo que el vecino país denomina ‘patrocinadores económicos’, quienes deben ser ciudadanos o residentes de dicho país.

Sin embargo, desde el 12 de octubre Estados Unidos ha expulsado a venezolanos que cruzaron la frontera antes de esa fecha, incluidas familias con menores.

‘Somos gente de paz’

“Estamos acá varados, la mayoría que estamos acá no cubrimos los requisitos porque no tenemos familias en Estados Unidos, entonces les pedimos por favor. Ésta es una concentración, no manifestación, porque no estamos acá para manifestar, para pegar gritos, porque somos personas educadas y personas de paz. Estamos acá en México y respetamos las leyes de donde nos encontramos, estamos solamente concentrándonos pacíficamente, con un mensaje: somos gente de paz”, destacó el sudamericano.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx