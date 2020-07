Les prometen una vez más esclarecer masacre

Ciudad Juárez— Desde la comunidad de La Mora, donde hace ocho meses fueron asesinadas nueve mujeres y niños, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal prometió a sus familiares resolver “todos los problemas de seguridad en la frontera y en todo el país”.

Jesús Valencia Guzmán, titular de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz, se reunió el miércoles con integrantes de la familia Miller Langford, en el rancho La Mora, también conocido como La Morita, municipio de Bavispe, Sonora, donde vivían las 17 víctimas acribilladas el 4 de noviembre del año pasado, nueve de las cuales perdieron la vida.

“Durante la reunión, Valencia Guzmán refrendó a los integrantes de la familia el compromiso y la responsabilidad de resolver el atroz crimen, por lo que comentó los avances de las indagatorias que hasta el momento han arrojado resultados favorables”, informó ayer la autoridad federal.

Enla visita se hizo una revisión de la seguridad en toda la región, se escuchó a los deudos de las víctimas, y sesionaron las coordinaciones regionales para la Construcción de la Paz y Seguridad.

Las fuerzas federales revisaron con los alcaldes sonorenses de Agua Prieta, Bavispe, Bacerac, y Nacori Chico, además de autoridades municipales de los lugares limítrofes, los problemas de movilidad, comunicación digital, despliegue de elementos y pacificación de toda la región.

“Dijo que la responsabilidad del Gobierno es resolver el problema de fondo, atender las causas e impedir que la delincuencia arrebate a los jóvenes, a los necesitados y a la gente buena”, se informó a través de un comunicado de prensa.

Se prometió que se resolverán todos los problemas de seguridad en la frontera y en todo el país, aseguró el Gobierno federal.

Reiteró a la familia Miller Langford que el trabajo de la SSPC y del Gobierno federal, en todo el territorio nacional, se lleva a cabo con oportunidad y profesionalismo. “El motivo de la protesta se está resolviendo integralmente”, afirmó.

“Insistió a la familia que este lamentable suceso no quedará impune, con la certeza de que las acciones que desde el Gobierno de México se implementan son para garantizar la seguridad y la paz a cada una de las mujeres y de los hombres, atendiendo las causas de fondo de esta región y en todo el país, por lo que cualquier tipo de manifestación pública no cuenta con sustento, ya que atienden sus demandas in situ (en el lugar)”.

La masacre contra 17 miembros de su comunidad, en la que murieron nueve de ellos, ocurrió el 4 de noviembre de 2019.

El atentado se dio en dos puntos diferentes de la Sierra que conecta al rancho sonorense La Mora con el poblado de Janos, Chihuahua.

En el primer ataque, a pocos kilómetros de La Mora, fueron asesinados Rhonita Miller, de 30 años, y cuatro de sus hijos: Howard y Krystal, de 12 y 10 años, y los cuates Titus y Tiana, de ocho meses de nacidos.

En el segundo ataque, a 18 kilómetros de distancia, casi en la frontera con Chihuahua, fue asesinada Christina Marie Langford, de 32 años, quien viajaba con su hija de siete meses de edad. (

En la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, Adrián LeBaron, padre de Rhonita Miller, mantuvo con su familia una protesta el pasado miércoles.

Mientras los presidentes de México y Estados Unidos se reunían, el chihuahuense originario del municipio de Galeana, y quien cuenta con doble nacionalidad, permaneció con la foto de su hija y sus nietos exigiendo justicia.

Durante su visita a La Mora en enero pasado, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la justicia por la masacre contra las familias de la comunidad de La Mora serviría de ejemplo de que el que comete un delito será castigado.

Después de una reunión privada con los familiares de las tres madres que fueron asesinadas con seis de sus hijos, anunció que regresaría en tres meses para presentar un plan de desarrollo para Bavispe.

El presidente hizo cuatro compromisos con la comunidad, basados en la seguridad y justicia para la población.

“Hemos acordado volvernos a reunir en dos meses y posteriormente yo voy a regresar, aquí a Bavispe. Vamos a regresar porque se ha hecho un planteamiento... lo primero, la justicia: que se castigue a los responsables, que no haya impunidad, que sea un ejemplo de que el que comete un delito es castigado”, dijo en enero pasado.

También prometió la construcción de un monumento a las víctimas, hacer un reconocimiento especial a los sobrevivientes y quienes participaron de manera heroica tras la masacre, por ejemplo, al doctor de Bavispe, además de un plan de desarrollo para esta región que incluye sus caminos.

