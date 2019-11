Les enseñan una distinta perspectiva de vida

Como parte del programa denominado UACJ Unidos por tu comunidad, becarios de la institución realizan labores de apoyo a niños que son hijos de mujeres que han sufrido violencia.

Un total de 14 estudiantes, acuden al centro Sin Violencia A.C. para apoyar con las actividades de ludoteca a los menores mientras sus madres se encuentran en terapia o en taller.

“Esta experiencia la verdad me deja mucho, porque para empezar estoy tratando con niños que en su hogar están teniendo alguna situación de violencia, eso me deja pensando, porque a pesar de los problemas que puedan tener no dejan de ser niños y eso te hace reflexionar”, mencionó Mailay Amaro Ortiz, una de las estudiantes que realiza este servicio.

Dijo que también apoyan con el centro de tareas ayudando no sólo a los menores que son hijos de las usuarias del centro sino también de quienes viven en los alrededores del lugar.

“A veces no se quieren ir, empiezan a agarrar cariño, empiezan a jugar y lloran por no irse”, comentó.





Atienden a 35 niños cada semana

Cada uno de ellos cumple un horario de 16 horas a la semana, un total de 80 por semestre como parte de la retribución que realizan a la universidad debido al beneficio que reciben por la beca, detalló.

“Es de mucho apoyo la labor de los estudiantes, se echó a andar el proyecto del centro de tareas que apoya a niños y niñas de los alrededores, cuando hay alguna situación con sus papás que no pueden ayudarlos, niños que incluso vienen a terapia y antes de entrar a terapia o después se quedan al centro de tareas, han apoyado bastante los estudiantes”, dijo Elena García, psicóloga infantil del centro.

Cuando baja la población de niños y niñas realizan trabajos administrativos como la elaboración de una hemeroteca basada en notas que refieran la violencia en contra de las mujeres, detalló.

Sin Violencia A.C. es un centro de atención externa que trabaja con mujeres, sus hijos e hijas en situación de violencia y violencia extrema.

Las especialistas dan atención psicológica para las mujeres, atención psicológica infantil, asesoría legal y de trabajo social, de manera gratuita.

Detalló que en el caso del área de piscología infantil, se brinda terapia a un promedio de 35 niños por semana en procesos de ocho a 10 sesiones, misma cantidad en el área de psicología para las mujeres.

También se ofrecen talleres de maternidad responsables.

(Mayra Selene González)