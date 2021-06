Les encuentran mariguana ‘en greña’

Cortesía Cortesía

Policías municipales detuvieron a cuatro hombres con mariguana, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Antonio T. Q. Brayan S. C. Pablo C. N. y César Adrián C. L., fueron con tres bolsas de plástico con marihuana en greña, con un peso aproximado a una libra cada una, se informó.

Lo anterior ocurrió en el cruce de las calles Ribera de la Silla y Ribera Calesa, en la colonia Riberas del Bravo.

Los preventivos se percataron que cuatro sujetos se encontraban cometiendo una falta administrativa, motivo por el cual fueron detenidos para hacerles saber que serían presentados ante un Juez Cívico, según un comunicado de la SSPM.

Tras una inspección preventiva por protocolos de seguridad se les encontró en poder de las tres bolsas de plástico con marihuana en greña, con un peso aproximado a una libra cada una, siendo arrestados Antonio T. Q. de 37 años, Brayan S. C. de 19 años, Pablo C. N. de 42 años y César Adrián C. L. de 26 años, por delitos contra la salud.

Previa lectura de derechos, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos previamente señalados.