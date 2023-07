Les devuelven la luz a cerca de mil juarenses

Ciudad Juárez.- En un período de ocho meses se han llevado a cabo alrededor de mil cirugías para personas que padecen problemas de cataratas y pterigion con el programa “Ver mejor, para vivir mejor, brigada de salud 2022- 2023”, informó Sara Leticia Garay Ochoa, coordinadora general de proyectos especiales de USMC Strategic Alliance A. C.

Este proyecto es para brindar procesos de revisión visual para la cirugía de cataratas y de pterigion, así como lentes graduados a personas de escasos recursos que vivan en zonas vulnerables de la ciudad, explicó Garay Ochoa.

Las personas que se sometieron a intervenciones quirúrgicas residen en colonias como Riberas del Bravo, Salvárcar, el área de los kilómetros, la zona Centro y Anapra, entre otras.

Romelia Rodríguez Sáenz, de 69 años, quien vive en la colonia Parajes de San Isidro, fue una de las beneficiarias del programa, quien padecía de cataratas en ambos ojos, que le impidieron ver por 10 años desde lejos, y con el tiempo tuvo también problemas para ver de cerca.

Comentó que fue por medio de su hija, quien trabaja en la industria maquiladora, que se inscribió en el programa, en donde su operación fue gratuita.

“Yo no veía de lejos, luego dejé de ver de cerca; ya tenía mucho tiempo sin ver, ya tenía cataratas, no distinguía a un metro de distancia, y tampoco podía leer, por eso me desesperaba, porque necesitaba para poder ver a las personas”, contó la entrevistada.

En un período de un año, la organización tiene la meta de efectuar 3 mil consultas de optometría, de las cuales ya llevan 2 mil 514; de las oftalmológicas la meta es de mil 500, y actualmente hicieron mil 521, detalló Garay Ochoa.

Estudios preoperatorios

En cuanto a la cantidad de estudios preoperatorios, dijo que objetivo es llevar a cabo 900, de los cuales hicieron 809; de las 900 revisiones con el médico internista han hecho 773, mientras que de estudios socioeconómicos llevan 989, de los 900 que deberán cumplir.

Mencionó que antes de que los pacientes entren a las intervenciones quirúrgicas se les practica una prueba de Covid-19, y a la fecha de las mil 650 por practicar llevan mil 042.

De las cirugías de catarata la meta propuesta es de mil 200, y han llevado a cabo 716, pero aún hay mil 100 personas, sólo falta programarlas, y de las 450 de pterigion han completado 318.

Además, alcanzaron la meta de entregar mil 500 lentes graduados a personas que requieren o no cirugía, dijo Garay Ochoa.

El programa es apoyado por la Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. (Fechac), que inició el 1 de noviembre del 2022 y concluirá el 1 de octubre del año en curso, dijo la entrevistada.

Para más información puede comunicarse a USMC Strategic Alliance, al teléfono (656) 123-8011.

