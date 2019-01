Les dan segunda oportunidad de estudiar

Ciudad Juárez— La falta de recursos económicos ha impedido que jóvenes de colonias vulnerables continúen recibiendo educación escolarizada media superior.

Es el caso de Saira Judit, de 18 años, quien es madre soltera, no cuenta con trabajo y no tuvo los recursos para continuar con su preparación académica.

Saira es una de los 60 alumnos que iniciaron la preparatoria abierta en el Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C. (CASA), sede Kolping, quien buscó una segunda oportunidad de mejorar su condición económica y la de su hija.

“Una vez empecé a estudiar, pero tuve problemas económicos en mi casa y me salí, luego a los 16 años me casé, con él sufrí de violencia doméstica y no me dejaba estudiar”, platicó Saira.

Saira regresó con sus padres porque no recibe una pensión económica para la manutención de su hija de un año, por lo que al saber que en el centro ofrecían la preparatoria no dudó en inscribirse, mencionó.

De acuerdo con Claudia Gutiérrez, coordinadora de la Preparatoria de Segunda Oportunidad de Kolping, del total de los alumnos hay 10 mujeres, de las cuales algunas son madres o están embarazadas, y tres hombres son padres de familia.

“Se está buscando otra estrategia para apoyar a las mujeres que tienen hijos, estamos generando becas y buscando a la organización Casas de Cuidado Diario para que las alumnas puedan estudiar”, expuso Gutiérrez.

Johana Sarmiento, de 29 años no tenía dinero para continuar con sus estudios y sólo tomó talleres de estética porque el costo era económico y le quedaban cerca de su hogar.





Llevan a hijos a estudiar con ellos

“Siempre quise terminar la prepa, pero por falta de dinero, tiempo y que tengo mi niño no pude terminar la escuela”, agregó Sarmiento.

Johana fue registrada a los 10 años, y a esa edad no sabía leer ni escribir porque apenas cursaba el primer año de primaria, a los 15 años todavía estaba en tercer grado.

“Me daba vergüenza estudiar tan grande, así que terminé la primaria y secundaria abierta, tampoco me daban trabajo porque no tenía certificado”, comentó Johana.

“Ahora que me dieron esta oportunidad, pues de volada vine y traje la papelería, porque en otras escuelas no me dejaban llevar a mi hijo y me cobraban mucho”, refirió Johana.

Miguel Ángel de 22 años vive en la colonia El Mármol y desde hace cinco años ha visitado CASA, en donde le dieron la oportunidad de aprender en los talleres que ahí imparten.

El entrevistado comentó que la escuela le quedaba lejos de su casa y en ocasiones su madre no contaba con el dinero para cubrir los gastos de transporte; además de manera constante sufría bulliyng por parte de maestros y alumnos.

“Tenías problemas de aprendizaje, no tenía muy buen ‘récord’ en la escuela porque en ese tiempo yo no veía bien y necesitaba lentes, pero no tenía dinero para comprarlos”, mencionó Miguel Ángel.

Durante un tiempo estuvo trabajando como cargador y en la industria maquiladora, pero el sueldo que percibía no era suficiente para continuar con sus estudios.

“Busqué en algunas escuelas la oportunidad para estudiar, pero como no me ayudaba a tener un certificado ya no volví, aquí me dan la oportunidad de terminar la preparatoria y continuar con estudios universitarios”, agregó Miguel Ángel.

Con esta nueva oportunidad de regresar a la escuela Miguel Ángel estudiará veterinaria, porque quiere obtener un trabajo formal.

Los jóvenes deberán cursar 22 módulos, que pide el sistema educación abierta, pero la educación es escolarizada de acuerdo con el nuevo modelo educativo, agregó Claudia Gutiérrez.

La coordinadora mencionó que tendrán asesorías personalizadas para los alumnos que durante un largo período de tiempo estuvieron sin haber acudido a la escuela y necesiten más atención para concluir la educación media superior.





[email protected]ón.diario.com.mx