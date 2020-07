Les cobran agua que no consumieron

Ciudad Juárez— Los vecinos de la colonia División del Norte tienen durante el día y la noche poca presión de agua en sus casas y durante la tarde no reciben nada de líquido, pero los recibos de cobro se mantienen en una tarifa alta, por eso piden a los directivos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) que les ayuden, aunque les cobren, pero que el servicio sea constante.

La situación se torna difícil porque no pueden seguir las normas de salud que se recomienda a la población por la contingencia sanitaria ante el Covid-19 y además de eso, deben soportar las altas temperaturas, ya que, por la baja presión, el agua no llega a los aires acondicionados en los techos y no pueden refrescar las casas, dijo David Torres, uno de los residentes del sector.

Explicó que él vive con sus padres y en la casa que habitan, como en muchas otras de esta zona en el poniente de la ciudad, la falta de agua los ha obligado a establecer estrategias para poder abastecerse del líquido durante las horas que lo reciben.

“Semanas atrás fallaba mucho el suministro de agua, a las 6:00 de la mañana la presión ya era muy baja y desde las 10:00 ya no había nada, hasta en la noche, por lo que teníamos que andar batallando todo el día para conseguir agua si se terminaba la que habíamos guardado”, dijo Torres.

Comentó que a principios de la semana pasada acudió personal de la JMAS y por casualidad empezó a salir un poco de agua, pero sin mucha presión, lo que para los vecinos era algo bueno, pues preferían eso a no tenerla.

Sin embargo, dijo David, ahora el problema volvió y es peor, pues el agua se tiene con baja presión en la noche y hasta el mediodía o un poco más de tiempo, pero todas las tardes no reciben nada, lo que complica la situación a los usuarios del servicio.

“Ahora tenemos que cargar barricas, tinas y otros depósitos para contar con agua en la tarde, pues es seguro que a la 1:00 ya no salga nada de líquido en ninguna parte de la casa; así estamos hasta las 12:00 de la noche”, explicó.

Ya en la noche tenemos que guardar agua para el día siguiente, dice, pues es cuando la recibimos, pero también es un “chorrito” el que sale cuando abrimos la llave.

Y aunque el agua no llega durante las 24 horas del día, el recibo sí lo dejan puntualmente y con una tarifa alta, ya que siempre se tienen que pagar entre los 450 y 500 pesos, pero hay meses en que llega más, como ocurrió ahora en su casa, que pasa de los 600 pesos, señala.

David dice que la situación es igual para una gran parte de quienes habitan en la colonia División del Norte, quienes se mantienen comunicados a través de la plataforma digital WhatsApp, y así se enteran cuando hay algo de agua.

Sobre este caso se buscó la opinión de personal de comunicación social de la JMAS, pero la titular, Corazón Díaz, no estuvo en la oficina, ni respondió a los llamados; estaba en juntas importantes, comentó una de sus colaboradoras.

