Les bajan el volumen a vecinos ruidosos

Ciudad Juárez.- Una multa de 2 mil hasta los 10 mil pesos aproximadamente, es lo que una persona puede pagar por escuchar música a alto volumen en su domicilio, informó César Rubén Díaz, titular de la Dirección General de Ecología.

Informó que la dependencia ha aplicado 37 sanciones en lo que va de este año, entre ellas 15 a terrazas, tres a negocios con bocinas en el exterior, y cuatro a casas habitación, por lo que en el marco del Día Internacional de la Concienciación por el Ruido recomendó a la población escuchar música en volumen moderado para evitar dicha multa.

PUBLICIDAD

Detalló que han detectado una disminución de quejas de un 8 por ciento, al pasar de 620 en el 2021 a 570 denuncias en el 2022, siendo la temporada de verano cuando más se reciben este tipo de llamadas al 911.

“Se acercan al domicilio y se les invita a que le bajen a la música por respeto a los vecinos, ya si no hacen caso se pasa el dato a Ecología”, indicó Adrián Sánchez, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Añadió que en el caso de que se vaya a aplicar una multa, esta es realizada por la Dirección de Ecología.

“Llega la queja y nosotros actuaremos en consecuencia, con una multa que va aproximadamente de 2 mil a 10 mil pesos dependiendo el daño o la queja de donde se realiza esa reunión, y obviamente se aplica el criterio cuando es realmente un festejo esporádico a cuando es de manera repetitiva, ahí es cuando la pena se agrava”, mencionó el titular de Ecología.

Detalló que los límites de ruido en domicilios o negocios son de 50 decibeles, mientras que en zonas industriales y comerciales es de 68 decibeles.

“La cuestión es que ponen la música muy alta y la dejan hasta altas horas de la noche, ahí es donde viene el problema, la sugerencia es que hagan su fiesta con un volumen moderado, hay gente que tiene que trabajar al día siguiente, o a veces tenemos a alguien que puede tener alguna enfermedad o sufre de alguna situación en específico y evitar eso”, añadió.

Belem Estrada es una ciudadana que ha experimentado cómo vecinos escuchan música a alto volumen en su colonia, indicó que esto le ha afectado en sus horas de sueño, para estudiar o realizar alguna otra actividad.

“Está bien hacer fiestas y poner la música, pero cuando ya es noche obviamente respetar, y la música afecta a más personas, me ha pasado que traen mucho ruido y no dejan dormir, me levanto de malas por la irresponsabilidad de otros”, expresó la quejosa.

Fue en el año de 1996, que el Centro para la Audición y Comunicación (CHC) fundó el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, fecha que sirve para alertar y crear conciencia sobre los riesgos que tiene el ruido en la salud.

sgallegos@redaccion.diario.com.mx