Les abren proceso

Ciudad Juárez— Aunque utilizaron capuchas para esconder sus rostros, los números de las unidades oficiales que usaron y el rol de servicio, ubicaron a los nueve policías de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en la probable comisión de los delitos de robo, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza.

Por ese motivo y otras pruebas, los agentes detenidos por Asuntos Internos la semana pasada fueron vinculados a proceso penal ayer por un juez de Control, informó el abogado Saúl Trejo Torres, representante de las víctimas.

Al término de una prolongada audiencia presidida por el juez Lorenzo Villar, los nueve acusados quedaron en prisión preventiva en el Cereso estatal 3. El juez dio valor a las declaraciones de las víctimas, dijo Trejo.

Los acusados Francisco Javier H. L., José Luis C. C., José S. L., José Antonio R. G., Julián Antonio G. A., Manuel G. C., Ricardo G. C., Cristóbal Isaac A. V. y Luis Alfredo A. integraban el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la CES, que operaba en todo el estado.

Fueron denunciados el 30 de enero del año en curso por José Ángel Magaña Monge, un comerciante al que los oficiales habrían allanado su domicilio de la calle Tasmania en la colonia 16 de Septiembre, para sustraer una caja fuerte.

Los cargos por uso ilegal de la fuerza y abuso de autoridad se presentaron en una segunda querella por el hermano de José Ángel, a quien le detuvieron a un hijo de 16 años de edad en ese mismo domicilio y lo acusaron de posesión de mariguana, según se supo.

Se reveló que los agentes sustrajeron de esa casa, 96 mil pesos en efectivo, 4 mil 800 dólares, dos cadenas de oro, tres chamarras negras marca Versace con valor de 150 dólares cada una talla XL, 8 botellas de wiski y jugos, se expuso ante el juez.

Los abogados particulares que defendieron a los nueve agentes alegaban que no han sido reconocidos plenamente, ya que los testimonios narran que usaban capuchas que les cubrían el rostro.

Pero la investigación de Asuntos Internos corrobora que ese día los oficiales usaron para el servicio las unidades 045, 009, 046 y 180, que fueron vistas por los testigos en el domicilio de la víctima.

El denunciante, José Ángel Magaña Monge, fue localizado asesinado el 22 de marzo y la Fiscalía está en proceso de una investigación que ayer trascendió en la misma audiencia de vinculación.

El menor de edad detenido injustamente y que fue liberado por la Fiscalía, así como vecinos de los afectados, son los principales testigos en el caso y sus versiones dadas anticipadamente fueron determinantes para la vinculación a proceso, según se conoció.

Los preventivos estatales enfrentarán en prisión los delitos de que se les acusa y el Ministerio Público deberá concluir su investigación el próximo 9 de septiembre, según el plazo otorgado ayer.

