Lejos de la justicia

Ciudad Juárez— Entre la pandemia y la inseguridad, los abogados celebran este domingo su día sorteando ambos obstáculos para ejercer su profesión, de acuerdo con opiniones de algunos de ellos.

En el último año cinco penalistas han sido asesinados en esta ciudad. La división de grupos y el Covid-19, que mantiene varados muchos de los procesos judiciales y civiles, obligan en esta ocasión a un festejo afligido en el gremio de juristas, según externaron.

Algunos siguen conmocionados por esos sucesos de violencia, pero aseguran seguir de frente y con pasos más selectivos al asumir compromisos en la representación de sus clientes, ante lo que llamaron ausencia de un Estado de Derecho.

“En este quinquenio no ha habido seguridad realmente… no hay una seguridad, no hay un Estado de Derecho, no existe”, aseguró José Antonio Navarro Castañeda, representante de la Asociación de Abogados Penalistas.

Explicó así los riesgos que corren muchos abogados al aceptar asuntos donde los representados pudieran pertenecer a grupos delictivos.

Dijo que casos de litigantes fallecidos en circunstancias violentas estarían en el supuesto de la pérdida de los acuerdos entre abogado-cliente y la exigencia de un resultado que muchas veces sale de la competencia del jurista.

El crimen organizado ha rebasado el respeto a la autoridad y ante ese panorama su gremio no es la excepción, apuntó.

Aunado a ello, los abogados defienden a sus clientes frente a una incorrecta actuación de autoridad que finalmente los jueces le dan credibilidad en las vinculaciones a proceso, que mantiene a los detenidos en las cárceles, subrayó.

César Gaspar Candelaria, otro de los penalistas de esa asociación, coincidió en los riesgos latentes por los motivos antes explicados, donde se tuvo la necesidad de modificar sus estrategias, pero sin miedo en el seguimiento a su trabajo, dijo.

Debilita al gremio división de juristas

Saúl Trejo, abogado que recientemente perdió a un cliente en un homicidio por denunciar un robo cometido por policías (ya detenidos), opinó que las circunstancias los obligan a actuar con mayor responsabilidad.

Para Eduardo Mariscal, vicepresidente de la Federación Estatal Chihuahuense de Abogados Zona Norte, las desventajas actuales se originan por la división del gremio y la sobreoferta de juristas en la ciudad que ha debilitado a la sociedad de abogados.

Esta división, donde litigantes abandonan sus agrupaciones y crean otras, le conviene únicamente al Gobierno, dijo.

Ante los crímenes de abogados y las medidas adoptadas por el Poder Judicial que afectaron su trabajo por el Covid-19, hay muestras apáticas de las asociaciones por la desunión, presumió Mariscal.

“Ahora con la pandemia, hasta los foros nos han quitado; no hay siquiera contacto físico entre nosotros, todo es por citas y nomás a lo que vas”, dijo el jurista de la “vieja guardia”.

La falta de integración se comprende desde el surgimiento de escuelas ‘patito’ donde cada seis meses están sacando generaciones de abogados “que pichicatean” el trabajo y birlan a sus clientes, indicó Mariscal.

“Hoy (Día del Abogado) no vamos a festejar ni a celebrar nada”, asumió el entrevistado al mencionar que está demeritado el oficio por el desgaste que se ha generado a través de los años.

Gabriel García Otamendi, maestro en Derecho penal, aceptó que entre los penalistas sí existe temor porque actualmente “tratamos con diferente clase de gente que muchas veces no son conformes a las resoluciones de los jueces y culpan indebidamente al abogado”.

Mencionó que hay asuntos que son ‘insalvables’ por la vía legal y lo único que se puede lograr para los detenidos es algún beneficio, pero no la libertad.

“Siempre se les habla con la verdad, cuáles son las posibilidades y qué es lo que se espera de un juicio, para evitar desgaste y alguna consecuencia”, dijo.

Opinó que posiblemente, en ese contexto, fueron asesinados varios colegas en los últimos meses.

Últimos ataques

De acuerdo con archivos de El Diario, el último abogado asesinado fue Rolando Valerio Magdaleno, de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez.

Murió a disparos en el estacionamiento ubicado en la avenida Plutarco Elías Calles y Heroico Colegio Militar, a bordo de una Chevy pick up de modelo antiguo, el pasado mes de marzo.

Pero en 2019 otros cuatro juristas murieron en iguales circunstancias.

El 20 de junio fue asesinado en su domicilio del fraccionamiento La Raza el abogado Rogelio Martínez, esposo de una juez de Control.

El 2 de julio fue secuestrado el licenciado Ernesto Martínez Ortega, localizado muerto en una fosa clandestina a las afueras de la ciudad el día 23 de ese mismo mes.

El 12 de septiembre, Mario Azael Zamora Garnica, abogado mercantil, fue encontrado sin vida en el Camino Real y con las manos atadas.

El 3 de octubre del mismo año, Marco Iván Gloria Ruvalcaba, fue asesinado en un estacionamiento público del centro comercial que se encuentra en bulevar Zaragoza e Independencia.

En la mayoría de estos eventos la Fiscalía asumió la hipótesis de que se trató de homicidios por sus actuaciones como abogados.

A la fecha no se ha informado de la detención de los presuntos responsables, salvo un detenido en el caso del homicidio de Martínez Ortega, el cual ya fue vinculado a proceso penal y está identificado como Ángel Raúl C.H., de la pandilla “Los Mexicles”, según archivos de El Diario.

Gustavo de la Rosa, abogado y diputado local, integrante del grupo parlamentario de Morena, sostuvo que han muerto en los últimos años más de 80 abogados en el estado de Chihuahua.

Lo anterior lo dijo durante un discurso ante el Congreso en el mes de octubre pasado por el homicidio de Enrique Servín, asesinado ese mismo mes en la ciudad de Chihuahua.

