Le robaron todo a alumno; pide apoyo

Ciudad Juárez.- Desde niño, David Gómez, de 24 años de edad, ha sobrevivido con el apoyo de vecinos, amigos y maestros, quienes lo han ayudado en su desarrollo personal, físico, emocional y educativo.

En esta ocasión pide apoyo a la ciudadanía con útiles, muebles, calentón y cobijas, pues el martes pasado le robaron lo poco que tenía de un cuatro que le presta una de sus amigas.

Estudiante de la carrera Tecnologías de la Información en el área de Desarrollo de Software de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), mencionó que la mañana del martes se encontraba tomando sus clases y en la tarde, al llegar a su domicilio, no encontró más que un montón de ropa.

Miriam Ruizesparza, maestra en el instituto y quien lo conoce desde hace ocho años, comentó que desde que le daba clases en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chihuahua 14 (CECyTECH) se dio cuenta de que David se encontraba “solo en la vida” y que no ingería alimentos en tiempo prolongados.

“En una ocasión le pregunté que hace cuánto no comía y me comentó que desde hace dos semanas, entonces se me hace extraordinario porque siempre ha cumplido con sus tareas, hay alumnos que ponen el pretexto de que no tienen computadora, pero a él nunca se le ha cerrado el mundo”, mencionó Ruizesparza.

“Cada año solicito ayuda a los estudiantes y maestros para apoyarlo con artículos personales y alimentos no perecederos, pero este año comenzamos con que lo habían dejado sin nada”, añadió la maestra.

Cuando ingresó a la universidad, la maestra mencionó que con el apoyo de Fondo Unido-United Way Chihuahua, de pagar dos mil 200 pesos cada cuatrimestre, sólo paga 200 pesos con la condición de que tenga un promedio destacado, situación que no ha sido un problema para él, pues desde secundaria ha demostrado ser un estudiante comprometido con un alto gusto por aprender y superarse “mi travesía ha sido difícil y triste, mi familia se han vuelto mis vecinos, amigos y maestros”, dijo Gómez.

Entre las cosas que necesita son zapatos del 14 americano, ropa XL, una televisión, aunque sea pequeña, una parrilla y un calentón para pasar el invierno.

“Es un muchacho que tiene un gran corazón permitiendo que se gane el cariño de las personas porque es muy noble y no tiene malicia, pese a su situación, es responsable, pero desafortunadamente no lo agarran en un trabajo, a veces barre casas o ayuda en un abarrotes que tiene cerca de donde vive”, dijo Ruizesparza.

Para las personas que quieran apoyar puede comunicarse con David al teléfono 656 1841558 o depositar a la cuenta 4169160864879771 de BanCoppel.

nrivera@redaccion.diario.com.mx