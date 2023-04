Le otorgan perdón tras accidente en Samalayuca

Ciudad Juárez.— Familiares del adolescente José Jesús C. C., de 15 años, quien murió al caer de una camioneta tipo pick up en Samalayuca, le otorgaron el perdón a Jorge Alberto M. P. de 27 años, conductor del vehículo.

Por este motivo se extinguió el ejercicio de la acción penal contra el guiador, informó personal de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

El percance vial ocurrió el pasado sábado 8 de abril en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Samalayuca, de esa comunidad ejidal, dio a conocer personal de la institución.

El reporte oficial refiere que el adolescente falleció tras caer de la caja de una camioneta tipo pick up y el conductor del vehículo, identificado como Jorge Alberto M. P., de 27 años, fue detenido.

“Familiares de la víctima otorgaron el perdón al conductor, que fue liberado el domingo 9 de abril a las 15:24 horas”, se dio a conocer.

La Fiscalía informó que una vez aplicados los protocolos de identificación, tuvieron conocimiento que la víctima mortal del percance vial respondía en vida al nombre de José Jesús C. C., de 15 años.

La causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico, de acuerdo con los resultados de la necropsia de ley practicada por el médico forense.