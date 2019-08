Le niegan pensión de pareja asesinada

Un grito desesperado dio paso al llanto profuso. Sentada bajo la sombra de un árbol Karla Alejandra Carrasco sólo se abrazaba a sí misma.

“Estoy desesperada, son tantas cosas. Me siento terriblemente frustrada”, dijo la mujer que simplemente no pudo más. Ayer acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para gestionar el pago de la pensión por el deceso de su pareja y recibió una negativa porque al divorciarse años atrás, no acredita la legitimidad del vínculo como pareja.

Ayer se buscó información en el área administrativa del Seguro Social en torno a los derechos de los beneficiarios, sin embargo, los trabajadores declinaron aportar datos en torno al caso específico de Karla Alejandra.

La mujer explica. Su pareja sentimental y padre de sus hijos, Carlos Alberto, fue asesinado el pasado 29 de marzo.

La última vez que Karla lo vio fue cuando ambos llevaron a su hija a la escuela y él se retiró del plantel para cobrar un adeudo. Ella empezó a buscarlo y una semana después se enteró que el padre de sus tres hijos había sido privado de la libertad y su cuerpo arrojado maniatado por la calle Puerto Palos junto a otro hombre.

Desde entonces la mujer ha enfrentado problemas económicos y legales.

Refiere que ella y “Charlie” se casaron muy jóvenes y luego se divorciaron.

“Pero nunca nos separamos. Seguimos juntos siempre, tuvimos problemas por eso nos divorciamos pero así seguimos juntos”, explica un poco más tranquila.

Después de ser disuelto el vínculo matrimonial nacieron tres de sus hijos, los cuales estaban legítimamente reconocidos por su padre, según consta en las actas de nacimiento respectivas de cada hijo.

La negativa del IMSS para reconocer sus derechos como concubina, refiere Karla, le impide acceder al seguro y una pensión económica para sus hijos menores de edad, los cuales –asegura- pasan hambre.

“Sé que las cosas pueden resolverse poco a poco si yo trabajara, pero se me dificulta mucho hacerlo pues no tengo quién cuide a mis hijos. No tenemos aire en la casa, no tenemos mandado, no tengo para inscribir a mis hijos en la escuela y no tengo para sus uniformes, me siento impotente ante tanto problema y no poder hacer nada”, dice Karla.

La madre de familia pide asesoría legal –gratuita- de un abogado para tratar de resolver poco a poco sus problemas ante el IMSS, así como el apoyo de la comunidad para conseguir un trabajo que le permita mantener a sus tres hijos de 8, 11 y 13 años y lograr inscribirlos en la escuela.

Las personas interesadas en ayudar a esta familia, favor de comunicarse al teléfono 6561345156.





[email protected]