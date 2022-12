Le dan 50 años por asesinar a su esposa

Ciudad Juárez.— Un Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a 50 años y nueve meses de cárcel a Juan Carlos Piñera Palma de 32 años, el hombre que asesinó y desmembró a su esposa Yoana Sarmiento López, de 31 años.

Durante el 2021, un total de 171 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez, indican datos oficiales de la Red Mesa de Mujeres.

Además, el feminicida deberá pagar una compensación económica por más de un millón de pesos a su hijo de 5 años, quien quedó en la orfandad y bajo el cuidado de la familia de la víctima, según la sentencia dictada por la jueza Catalina Ruiz Pacheco, al término de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.

Yoana combinaba su maternidad con la venta de ropa usada en un mercado y sus estudios.

En junio se iba a graduar de bachillerato porque quería estudiar Educación, aspiraciones truncadas por su esposo Juan Carlos Piñera Palma.

“Ella quería ser maestra porque le gustaba educar, tenía muchos sueños por cumplir, quería viajar, quería distraerse, ya no quería estar encerrada, quería su libertad… pero era muy sumisa, muy seria, muy tranquila y nunca nos dimos cuenta de nada. Ahorita que revisamos (su casa) nos dimos cuenta de tanto que ocultaba ella, la violencia que sufría, pero ella mostraba una vida feliz ante todo el mundo”, lamentó su hermana Mayra.

El archivo periodístico refiere que Yoana Sarmiento López fue reportada como desaparecida el domingo 13 de junio del 2021 por su esposo, quien primero narró a las autoridades que ella salió el sábado de su casa ubicada en la colonia Libertad y nunca regresó.

El hombre cayó en contradicciones y de testigo pasó a ser sospechoso de la Fiscalía de Delito por Razones de Género (FEM), cuyos agentes lo interrogaron y luego encontraron el cadáver de Yoana en el periférico Camino Real.

“Yo vi que él se contradecía, y yo fui a poner la demanda contra él, porque yo vi que él era. La noche del martes (15 de junio) yo llegué y lo sorprendí limpiando la casa con un bote de Cloralex, a él y a su hermano. Estaban a oscuras, con lámparas, limpiando. Yo ya no entré, me fui a Fiscalía, a la FEM, pero nadie me hacía caso, y al siguiente día regresé a poner la denuncia”, relató Mayra.

Al término del juicio oral 153/22 Juan Carlos fue declarado culpable de cometer el delito de feminicidio agravado contra su esposa, a quien estranguló tras una discusión en el domicilio conyugal y luego intentó ocultar el cuerpo arrojándolo en pedazos a un barranco por Camino Real.

De acuerdo con la causa penal 5210/2021 las investigaciones ministeriales permitieron demostrar que el día domingo 13 de junio, entre las 00:00 y las 08:00 horas, en el interior del domicilio conyugal ubicado en la calle Coral de la colonia Libertad, el acusado discutió con su esposa.

Juan Carlos P. P. la agredió físicamente con sus manos para luego tomarla del cuello y privarla de la vida, siendo la causa de muerte asfixia por estrangulamiento.