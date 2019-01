Le dan 26 años a jefe de sicarios de ‘Los Aztecas’

Ciudad Juárez- Un presunto jefe de sicarios de la pandilla “Los Aztecas” fue sentenciado a 26 años de prisión así como a pagar cuatro millones 584 mil pesos luego de que se declaró culpable de haber realizado tareas de vigilancia y de proporcionar datos para que permitieron atacar a balazos tres agentes que estaban adscritos a la Fiscalía de Género, dos de ellos murieron.

Esta es la primera sentencia emitida por la ejecución de los agentes ministeriales Pedro Valadez Rodríguez y Héctor Manuel Montañez Ríos y el intento de asesinato de una mujer policía.

El fallo condenatorio se emitió este fin de semana en contra de Juan Pablo Vázquez Olivas, apodado “El Compadre”, quien tiene jerarquía en la organización del grupo autodenominado “Los Aztecas” y bajo su mando tiene a sicarios y halcones.

En la acusación formulada por un agente del Ministerio Público (MP) y aceptada por “El Compadre” se señala que entre las 07:00 y las 08:15 horas del 27 octubre del 2017 previo acuerdo con diversas personas él se dirigió, en compañía de varios hombres, cerca del cruce de las calles Oasis de Catar y Oasis de Lisboa en la colonia Pradera de los Oasis.

Las personas que recibieron la información por parte de Vázquez Olivas utilizaron armas de fuego para disparar en contra de los agentes investigadores Pedro Valadez Rodríguez, Héctor Manuel Montañez Ríos así como na mujer policía que ahora tiene el carácter de testigo protegida y públicamente es nombrada con las iniciales B. A. M. M.

Valadez Rodríguez murió al sufrir shock hipovolémico consecutivo a laceración de pulmón derecho, hígado y pulmones consecutivo a heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego disparadas en tórax y abdomen.

Mientras que Montañez Ríos también presentó un shock hipovolémico consecutivo a laceración pulmonar por una herida en tórax.

El viernes pasado Vázquez Olivas fue trasladado a la décima tercera sala de la “Ciudad Judicial” a disposición de juez de Control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez quien admitió el procedimiento abreviado al considerar que existen elementos para considerar que se cometió un delito y que Vázquez es el responsable.

El resolutor le preguntó a “El Compadre” si admitía los hechos y datos de prueba reunidos en su contra por el MP y él así como su abogado defensor estuvieron de acuerdo, no hubo un debate. Por lo que el juez lo declaró formalmente culpable y anuncio que por escrito dará a conocer la sentencia la cual no puede ser menor ni mayor a lo solicitado por la representación social. Es decir, por ley el juez no puede variar la petición del MP.

El monto de la indemnización fue estimada a partir de lo que establecen los artículos 500 y 501 de la Ley Federal del Trabajo y en función de los ingresos que tenían los agentes caídos. De modo que por cada víctima, “El Compadre” deberá pagar dos millones 292 mil pesos.

Datos no oficiales indican que “El Compadre” así como Martín Mares Peña, “El Timberland”, jefe de ‘halcones’, muerto el 18 de agosto del 2018 en la colonia Gustavo Díaz Ordaz; Joel René Roque Flores, “Renato” (coordinador de ejecución), quien fue ejecutado el 22 de agosto de 2018 en el cruce de Paseo Triunfo de la República y Adolfo de la Huerta y Juan Arturo Padilla Juárez “El Genio” privado de la vida el 2 de agosto del 2018 en la cárcel de Aquiles Serdán, eran los mandos de “Los Aztecas”.

El ahora sentenciado podía contratar halcones y sicarios formaba parte de la clica de “El Genio” y El Renato”, informaron investigadores cercanos al caso.





