Le 'avientan la poli' a Susana Prieto tras reunirse con familiares en Juárez

Ciudad Juárez— La abogada laborista, Susana Prieto Terrazas publicó esta tarde que ya se encuentra en Ciudad Juárez y compartió en redes sociales fotografías con un grupo de simpatizantes, sin embargo, los vecinos se inconformaron por la concentración masiva sin tomar las medidas sanitarias.

“Los vecinos me avientan la poli. Ya ni en mi casa estoy tranquila! Viva Chihuahua”, publicó Prieto Terrazas.

Uno de los vecinos, quien pidió que se omitiera su nombre por temor a la abogada y sus seguidores, señaló que en la calle Calzada del Río del fraccionamiento Villas San Ángel, la abogada tiene una propiedad que no habita, ya que desde hace años se fue a vivir a El Paso, Texas.

Mencionó que su inconformidad es que llegaron alrededor de 50 a 60 gentes para hacer una reunión utilizando espacio común como es la cancha de tenis, que dañaron al colocar una carpas para el convivio, sin respetar las medidas de sana distancia y no utilizar algunos cubre bocas.

“Aquí en el fraccionamiento estamos cuidando la salud de las familias y no hemos abierto la alberca por lo mismo. La licenciada tiene un evento masivo con banderas rojas. Los vecinos no estamos de acuerdo en eso ", expresó. Dijo que en ocasiones anteriores no denunciaban porque ha golpeado gente y amenazado.

Dijo que esta tarde llamaron a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para denunciar la concentración en el evento privado con decenas de gente, pero los policías llegaron, miraron y se retiraron.

Agregó que están inconformes porque no se canceló el evento masivo siendo que a sus hijos no los dejan salir de casa para protegerlos de la pandemia.