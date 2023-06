Lanzarán licitación para comprar camiones del BRT

El Gobierno del Estado lanzará en un período de dos o tres semanas la licitación para la compra de 120 camiones para las tres rutas BRT: dos de Juárez y una de Chihuahua, es decir, 40 unidades para cada una, dijo el secretario general de Gobierno, Santiago de Peña.

Sin embargo, ninguna de ellas empezará a trabajar el 31 de julio como se había planteado y aún no se sabe si este mismo año podrían ponerse en marcha, mencionó.

PUBLICIDAD

“Ya estamos a pocos días (de que se salga la licitación) estamos puliendo la parte técnica, estoy hablando de errores que se cometieron en otra adquisición, no quisiera que el paso del tiempo se estuviera hablando de que los volvimos a cometer”, dijo en alusión a los camiones que se adquirieron en la pasada administración estatal.

Señaló que se requieren unidades que tengan las características técnicas para dar el servicio BRT y cuenten con la presencia permanente de la empresa que los está vendiendo.

Cada camión cuesta 3.5 millones de pesos y hasta cinco millones los eléctricos, indicó.

El funcionario recordó que en la pasada administración estatal se adquirieron autobuses de la marca china Ankai, pero quienes hicieron la compra no se cercioraron que tuvieran refacciones y servicio, por lo que no se les puede dar mantenimiento, de tal forma que en Chihuahua hay 35 autobuses que más de la mitad no funcionan porque no se tienen las refacciones ni las partes de colisión y esto lleva a no poder prestar el servicio.

Dijo que por eso ya se contactó a los representantes de la marca que tiene sede en Monterrey para que acudan a hacer un diagnóstico de las unidades.

“Les explico esto porque la adquisición de los autobuses se hará a través de una licitación pública y tendrá que ganarla quien mejor propuesta haga para el Gobierno del Estado en este caso y si son camiones chinos, norteamericanos o suecos, lo que nosotros queremos es tener los autobuses que nos den el servicio, pero sobre todo contar con el servicio de postventa que nos garanticen que estén bien mantenidos y que en caso de que haya un problema mecánico tengamos una respuesta rápida”, comentó.

Además de que para el BRT-2 se tiene la condicionante de que deben ser de gas o eléctricos, por lo que el tema se analiza con la empresa Lazos 5 puntos que es la que ganó la concesión de dicha ruta.