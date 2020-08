Lanzarán campaña vs el acoso callejero

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Aunque se ha normalizado, el acoso callejero no es correcto porque incomoda a las mujeres, y por ello el Instituto Municipal de las Mujeres (INMM) lanzará este mes una campaña de concientización, afirmó la coordinadora general del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), Sandra Ramírez Chávez.

“Esta información que se recopiló sirvió de base para la realización de la campaña, no es una campaña improvisada ni de mercadotecnia, únicamente, es una campaña de sensibilización sobre el tema”, expuso.

Afirmó que previamente el IMM realizó una investigación para conocer cómo estaba el tema en la zona Centro de la ciudad, cuyos resultados se presentarán el 27 de agosto, y la campaña el 25.

“El tema del acoso callejero es un tema muy normalizado, es decir, tanto hombres y mujeres lo normalizan, eso no quiere decir que no moleste, por supuesto que molesta mucho a las víctimas, sin embargo, lo normalizan, es decir, es algo que ocurre y no puedo hacer nada frente a eso, y los hombres también lo normalizan”, mencionó Ramírez.

La regidora coordinadora de la comisión de Mujer y Equidad de Género, Luz Elena Esquivel Sáenz, explicó que la campaña de concientización se dirigirá a los hombres, en el Centro de la ciudad.

Está enfocada a los hombres de 40 a 50 años que circulan, trabajan o viven en la zona Centro.

Esquivel dijo que se colocarán carteles en el transporte público y en principales avenidas del primer cuadro.

“Se va a hablar en el transporte público para que esté visible a toda la ciudadanía”, mencionó.

Agregó que primero se realizará la campaña y después se proyecta hacer modificaciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, para que el acoso callejero sea amonestado.

El acoso callejero lo viven las mujeres en toda la ciudad, tanto en las maquiladoras y en paradas de autobús.

Entre más público sea el espacio donde se presenta, las autoridades deben intervenir para pararlo, y enviar un mensaje de que el acoso no es normal ni se va a tolerar, mencionó Esquivel.

