Lanzará Municipio nueva convocatoria sólo para muralistas locales

Ciudad Juárez.- Como una solución al conflicto que se dio en la convocatoria Frontera Pintando Nuestra Ciudad, el Municipio lanzará una nueva para pintar murales en el Centro, dio a conocer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Agregó que en este nuevo proyecto se invitará a muralistas locales “y así nos evitamos ese tipo de cosas”.

Además se informó que el hijo de Miguel Ángel Mendoza Rangel –director del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult)– y otro organizador del proyecto, quedaron fuera tras la inconformidad de artistas locales.

Asimismo, ayer antes de mediodía un grupo de muralistas entregó un pliego petitorio en el Ipacult, en el que exigen que se cancele la convocatoria debido a que consideran que hubo favoritismo en la selección de los artistas.

Acusan opacidad en selección

El grupo leyó el pronunciamiento antes de entregarlo y manifestó que la selección no fue transparente, por lo que pidieron conocer cómo se eligió a los ganadores.

“Al mostrar las 15 propuestas finales nos percatamos del favoritismo y la falta de transparencia con que ejecutaron el proceso de selección, pues al menos tres de las propuestas elegidas son personas con una relación personal o cercana de parentesco o pertenecen al Ipacult”, indicaron.

Al respecto, Mendoza Rangel explicó que el instituto únicamente compró el proyecto a un grupo de personas externas al Municipio y ellos se encargaron del proceso.

No intervino Ipacult, aseguran

Aseguró que el Ipacult no intervino y afirmó que su hijo fue el único que participó en la categoría de urbanismo táctico, que es elaborar murales en el piso, y como los demás artistas tiene derecho a hacerlo.

“El hecho de que mi hijo tenga una consultoría… tiene toda la libertad de participar en cualquier convocatoria, acaba de ganar un parque en Boston y otro parque en Monterrey, y yo no lo puedo limitar, no hay conflicto de interés porque primero yo no decidí, el Ipacult no metió las manos en lo más mínimo, fue una decisión de la producción”, manifestó.

Aun así, por la polémica que surgió esa categoría se eliminó y su hijo ya no trabajará en el evento; también quedó fuera uno de los organizadores del proyecto.

La encargada de presentar las obras seleccionadas, Paige Zarkin, de la Ciudad de México, explicó que se recibieron 308 bocetos nacionales y de países como Estados Unidos, Colombia, España, Francia y Argentina y sólo entre un 10 y 15 por ciento de artistas de Juárez.

Falta de costumbre

“Hay otros que también son padrísimos pero les falla un poco el metraje total del muro, posiblemente no están acostumbrados o nunca han pintado un muro de 120 metros cuadrados en 14 días, entonces ahí empiezas a hacer el círculo más pequeño”, explicó Zarkin.

El director del Ipacult aseguró que en la nueva convocatoria se estima invertir la misma cantidad que en este proyecto, cerca de un millón de pesos.

La primera ruta de murales de Frontera Pintando Nuestra Ciudad se realizará del 24 de junio al 8 de julio en siete puentes del bulevar Independencia, de la glorieta del Kilómetro 20 al de La carretera Juárez-Porvenir. (Araly Castañón)

