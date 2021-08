Lanzan plataforma psicológica para ‘héroes’

Ciudad Juárez— Investigadores y académicos de al menos seis universidades de México, Ecuador y España habilitaron la plataforma Salud Mental Covid-19, cuyo objetivo es auxiliar sin costo a los trabajadores de hospitales, de forma principal a los que están en la lucha contra el SARS-CoV-2, que ahora embate con otras variantes.

Alejandro Domínguez Rodríguez, titular del sitio en la liga https://www.personalcovid.com/, manifestó que lo que se pretende es otorgar otra herramienta de apoyo para quienes se exponen, no sólo a un contagio de la patología sino también a diversos trastornos psicológicos derivados del estrés.

“Esta plataforma va dirigida al personal de salud que ha trabajado en esta contingencia. Han tenido un impacto muy grande en su salud mental: ansiedad, depresión, desgaste (burn-out), estrés postraumático, pues muchos tienen el miedo de llevar la enfermedad a donde está su familia”, dijo el también psicólogo.

Afirmó que para la creación de la página participaron la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la Autónoma Nacional de México (UNAM), la de Guadalajara, la Internacional del Ecuador y la de Valencia, donde con un grupo de profesionales buscan auxiliar.

“Es en parte una plataforma de tratamiento autoaplicado, pues una parte de los pacientes no van a estar teniendo interacción directamente con un terapeuta, sino que será a través de un sistema que estará 24/7, y por otro lado también tenemos opción de tratamientos de profesionales; hay ambos formatos”, indicó.

Destacó que todo el proceso puede realizarse en forma anónima, ya que todavía existe un fuerte estigma. Sin embargo, no es necesario que las personas: médicos, enfermeros y el resto de los auxiliantes aplique, lo haga omitiendo particulares, pues quienes así lo deseen pueden compartir su identidad, sin problema.

“Estas herramientas no discriminan y están disponibles en todo momento. Además, son servicios gratis y eso no va a cambiar para nada. Monetizar no es el objetivo y son totalmente gratuitas”, puntualizó el también director de los sitios Personal Covid-19 y Duelo Covid-19, enfocado de tratamientos y tecnología.

