Lanzan llamado a AMLO para salvaguardar a los menores

Ciudad Juárez.- La organización internacional Save the Children hizo este fin de semana un “llamado de urgencia” al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a todos los sectores de la sociedad, para implementar un Programa Emergente para Proteger la Vida de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en México.

La madrugada del jueves tres adolescentes de 13, 14 y 17 años de edad fueron atacados a balazos en las calles Pantitlán y Almoloya, de la colonia Adolfo López Mateos, dos de los cuales ya perdieron la vida, mientras que el de 14 años permanece herido.

De acuerdo con los primeros datos, la madrugada del 23 de mayo dos hombres llegaron hasta su vivienda y los atacaron a balazos, por lo que los tres fueron hospitalizados, pero dos ya murieron.

Víctima mortal de fentanilo

El Diario informó ayer además que la primera víctima mortal en Ciudad Juárez del fentanilo –una droga 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más poderosa que la heroína– fue identificada por la Fiscalía General del Estado (FGE), como un adolescente de 15 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 13 de marzo pasado dentro de una vivienda de la colonia Kilómetro 20.

El Programa Emergente propuesto por la organización que trabaja en Ciudad Juárez desde 2019 debe estar enfocado en crear un mecanismo de articulación y respuesta inmediata para detectar oportunamente posibles vulneraciones de derechos, y activar medidas urgentes de prevención y protección a la vida, integridad y seguridad de NNA, además de asegurar que las fuerzas del orden público, las fiscalías y las procuradurías de protección a la niñez, cuenten con personal suficiente y capacitado en su protección.

También debe brindar a NNA información y herramientas para prevenir exponerse a situaciones peligrosas, y saber detectarlas; así como mecanismos accesibles para que puedan reportar ante las autoridades competentes, conductas o situaciones que les incomoden o hagan sentir miedo o inseguridad.

Otro enfoque propuesto fue el de realizar análisis de riesgos y mitigación de los mismos en todos los espacios públicos en los que se encuentren, como escuelas, centros deportivos, centros comunitarios, centros de asistencia social, albergues y parques. Esto debe incluir la creación, difusión e implementación de Protocolos de Protección y Seguridad de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde cada actor, como personal docente, instructor, cuidador, administrativo, familias, fuerzas del orden público, instituciones vinculadas y redes comunitarias, tiene un rol específico en la protección y salvaguarda de niñas, niños y adolescentes.

La vinculación de las alertas de género, el garantizar la pronta impartición de justicia y reparación del daño y el cambio de los patrones de crianza también fueron señalados por Save the Children.

“Una gran desesperanza e impotencia nos invaden como país. Los asesinatos diarios de niñas, niños y adolescentes, así como los feminicidios, nos generan además de una de profunda tristeza, la sensación de no poder estar seguras ni seguros en ninguna parte. Vivimos con miedo, miedo de que en cualquier momento podamos recibir una noticia de un secuestro, una violación, una muerte de un ser querido y esa no es una forma sana de vivir, ni una base sólida para convivir”, señaló.

Proponen medidas de prevención, atención y justicia

A través de un comunicado de prensa, indicó que como sociedad civil todos los días expresa su indignación ante la atroz violencia que impera en el país, exige respuestas y acciones inmediatas del Estado mexicano, y propone medidas de prevención, atención y justicia. Pero la escucha y respuesta del Estado ha sido insuficiente, y con frecuencia nula.

“Hoy decimos ¡BASTA!, no queremos seguir viviendo con miedo, no queremos una sociedad en donde se normalice la violencia y en donde las niñas y los niños vivan la peor parte. No se puede continuar apelando al pasado sin medidas concretas para repararlo”, destacó.

Señaló que gobierno, empresas, escuelas, líderes comunitarios, familias, todas las personas y las instituciones deben trabajar juntas para lograr que niñas, niños y adolescentes puedan sentirse seguros y desarrollar su potencial; que la vida y los derechos de las mujeres sean protegidos; y la delincuencia y el crimen organizado sean rechazados y no se convierta en modelos a seguir.