Lanzan licitación para renovar rejillas en la Tecnológico

Ciudad Juárez.- El Fideicomiso de Puentes Fronterizos busca una nueva empresa que pueda colocar adecuadamente las rejillas que están en la avenida Tecnológico y Pedro Meneses Hoyos, a la altura del Parque Central.

En conferencia de prensa, Rogelio Fernández Irigoyen, titular de la dependencia, dijo que desde el sábado se lanzó la licitación para la obra y se espera que una vez que tengan respuesta de las empresas interesadas, inicien los procesos técnicos y el 29 de septiembre tentativamente pueda iniciar la obra.

Se espera que, una vez que inicie, la obra pueda quedar concluída en 60 días naturales, para lo cual se contempla que la vialidad tenga cierres parciales: el carril extremo derecho dos días, el central cinco días, y el semi izquierdo, seis días, detalló el funcionario.

Fernández Irigoyen dijo que la obra se realizará con los remanentes con los que cuenta esa paraestatal, de los cuales no dio la cantidad, tampoco el presupuesto que se destinará, argumentando que se trata de una licitación pública.

La razón por la que las actuales rejillas no funcionaron es porque el proyecto no era el adecuado, es decir, no estaban calculadas para el peso que tiene el tráfico de esa vialidad, indicó.

Sin embargo, dijo que no existe responsabilidad por parte de la empresa que las instaló, debido a que solo se apegó al proyecto que se le entregó.