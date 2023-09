Lanzan licitación para cambiar rejillas del Parque Central

Ciudad Juárez.- A pesar de que el Fideicomiso de Puentes Fronterizos ya había invertido 500 mil pesos hace 18 meses para reparar las rejillas de captación de lluvia que están ubicadas sobre la avenida Tecnológico y la calle Pedro Meneses Hoyos, a la altura del Parque Central, ahora busca una empresa que pueda reemplazarlas totalmente.

En conferencia de prensa, Rogelio Fernández Irigoyen, titular de la dependencia, dijo que desde el sábado se lanzó la licitación para la obra y se espera que una vez que tengan respuesta de las empresas interesadas, se realicen los procesos técnicos y el 29 de septiembre tentativamente pueda iniciar.

Se contempla que, una vez que inicie, la obra pueda quedar concluida en 60 días naturales, para lo cual la vialidad tendrá cierres parciales: el carril extremo derecho, dos días, el central cinco días, y el semi izquierdo, seis días, detalló el funcionario.

Además dijo que la obra se realizará con recursos que ya fueron presupuestados por el comité técnico, de los cuales no dio la cantidad, argumentando que se trata de una licitación pública.

La razón por la que las actuales rejillas no funcionaron es porque el proyecto no era el adecuado, es decir, no estaban calculadas para el peso que tiene el tráfico de esa vialidad, indicó.

De acuerdo al archivo periodístico, las rejillas fueron colocadas en 2020 en la administración de Javier Corral, cuando Gustavo Elizondo estaba al frente del Fideicomiso.

El archivo periodístico también refiere que en el año 2019 el Comité Técnico del Fideicomiso de Puentes Fronterizos aprobó invertir 148.9 millones para infraestructura pluvial en el Parque Central. Ayer Fernández Irigoyen no específico qué cantidad de este presupuesto se aplicó en las rejillas.

Sin embargo, en febrero de 2022, el Fideicomiso, encabezado ya por Fernández, invirtió otros 500 mil pesos en repararlas con un proyecto diseñado por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS). En aquella ocasión se retiraron algunas de las rejillas que se colocaron originalmente para sustituirlas por losas de concreto.

Los incidentes constantes que se registraron son ponchaduras de llantas.

Algunas de las modificaciones que tendrán que realizarse ahora, es que las nuevas rejillas serán tubulares, detalló el funcionario.