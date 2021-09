Lanzan campaña de salud para prevenir el Covid en escuelas

Ciudad Juárez— Con motivo del regreso a clases durante la pandemia de Covid-19, Pensiones Civiles del Estado (PCE) lanzó una campaña preventiva para evitar contagios en las escuelas.

La campaña “Regreso a clases con salud”, es dirigida a los padres, madres de familia y maestros.

Tan sólo el sistema de servicios médicos de los trabajadores del Gobierno del Estado de Chihuahua (PCE), tiene más de 16 mil niños y niñas entre 4 y 16 años de edad que asisten a la escuela.

Para evitar contagios recomendaron usar todo tiempo cubre bocas en los espacios educativos, aun cuando se realicen actividades deportivas.

También se debe mantener la sana distancia de 1.5 metros entre compañeros, no compartir alimentos, bebidas ni utensilios, no se deben prestar los materiales ni útiles escolares, el lavado de manos y el uso del gel antibacterial tiene que ser constante de manos.

Las recomendaciones para el regreso a la casa, aconsejan lavado de manos con agua y jabón, limpieza y desinfección de la mochila, utensilios y útiles escolares.

Antes de salir de casa, los estudiantes deben de asegurarse de no tener síntomas de alguna enfermedad respiratoria. La temperatura no puede sobrepasar los 37.5 grados centígrados. Si duele la cabeza, los músculos o las articulaciones y se tiene tos, no se puede asistir a la escuela con estos síntomas.

El uso correcto del cubrebocas es muy importante. Debe cubrir la nariz, boca y barbilla. Siempre debe llevarse uno de repuesto.

Recomendaron quedarse en casa si alguien vive con una persona sospechosa de Covid-19.