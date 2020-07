Lanza INE app de validación de constancias

Ante las constantes quejas de usuarios en la ciudad que indican que los bancos no toman como válida la constancia digital de identidad del Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo lanzó una aplicación móvil para que instituciones públicas y privadas puedan validar la información del documento.

Se trata de la app ValidaINE-QR, de descarga gratuita disponible en el sitio electrónico del organismo electoral, mediante la cual se podrán escanear los códigos QR de esos documentos y verificar que los datos coincidan con los de los titulares.

Sin embargo, las quejas por la negación de las instituciones bancarias para hacer válido el documento en los trámites están a la orden del día en esta frontera.

“Ayer quise activar mi tarjeta de nómina en Santander y me dijeron que esa constancia no es válida, así que no pude acceder al pago de 12 quincenas”, escribió una usuaria en redes sociales. “La verdad estoy desesperada, el banco dice que estoy cometiendo suplantación de identidad, lo cierto es que me está reteniendo mi salario; ¿qué puedo hacer para denunciar este abuso? por favor ayúdenme”, es un reclamo de los usuarios locales publicados en redes sociales.

Incluso, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomendó presentar en caja una fotografía del comunicado emitido por el INE, en el que refiere las disposiciones vigentes ante la pandemia de coronavirus; aparte hay que presentar la constancia digital y una copia. Luego el cajero tendrá que hacer una validación del documento a través de la aplicación para constatar la identidad del interesado y sólo después de esa serie de pasos iniciar con la atención al cliente.

Pasos a seguir

Para validar una constancia de identidad se deben seguir los siguientes pasos: descargar la aplicación desde la página digital del INE, escanear con la cámara del dispositivo los códigos QR, comparar los datos fotografiados en la pantalla con los de la credencial y la persona que la presenta y, por último, si los datos son correctos, aceptar la constancia como identificación.

El órgano electoral ha recibido más de 745 mil solicitudes para tramitar la constancia digital y hasta el 15 de julio, se habían enviado más de 354 mil vía correo electrónico, informó el INE a través de un comunicado oficial.