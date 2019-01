Lanza Cruz Roja campaña para evitar accidentes viales

Ciudad Juárez— Debido al repunte de fatalidades viales en la ciudad la Cruz Roja implementará una campaña de prevención de accidentes automovilísticos, dio a conocer Gabriel Reyes, director general de la institución en Juárez.

Con el hashtag “#Soy responsable”, la Cruz Roja, a través de redes sociales, busca concientizar a peatones y a guiadores sobre sus responsabilidades.

La Cruz Roja lanza una campaña de prevención de accidentes viales que se originan por diferentes factores como la falta de pericia y de cuidado. La campaña consiste en enviar mensajes de sensibilización a la población para el uso del cinturón, el no uso del celular mientras se conduce y el correcto uso de los pasos peatonales, dijo Reyes.

La campaña puede seguirse a través de la página de Facebook “Cruz Roja Mexicana Ciudad Juárez”, en donde la ciudadanía encontrará información que podrá compartir con sus conocidos.

Se debe procurar no seguir a los vehículos de emergencia cuando están brindando algún servicio porque se puede causar algún accidente, o hasta llegar a tomarse una selfie o maquillarse cuando se está manejando puede ser fatal, agregó.

Las muertes por atropello registradas durante enero de este año equivalen al 55 por ciento del total de defunciones registradas en 2018 por dicho accidente.

Datos proporcionados por la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) indican que durante el año pasado, en los doce meses se registraron 18 muertes por atropello, mientras que en lo que va de 2019 se han contabilizado 10.

Indicadores de la Cruz Roja refieren que en México alrededor de 21 peatones mueren cada día por incidentes de tránsito. “Recuerda todos somos peatones en alguna parte del día”, versa una frase de la campaña de la referida institución.

Caminar siempre por las banquetas, no utilizar distractores como el teléfono celular, no utilizar audífonos, no perder de vista a los niños y tomarlos de la mano al cruzar, hacer uso de los puentes o cruces peatonales, o en su defecto, cruzar siempre por las esquinas, son algunas de las recomendaciones que la DGTM ha emitido en múltiples ocasiones a la ciudadanía.

Del mismo modo, la dirección solicitó a los conductores respetar los límites de velocidad, manejar con precaución y a la defensiva, guardar la distancia de seguridad entre vehículos, no utilizar distractores o realizar otras acciones al conducir, no manejar en estado de ebriedad, respetar las señales de tráfico así como seguir las indicaciones de los agentes viales.

[email protected]









#Soy responsable





• No uses el celular mientras conduces

• Usa el cinturón de seguridad

• Usa los pasos peatonales

• No sigas a los vehículos de emergencia

• No te tomes selfies o te maquilles mientras conduces