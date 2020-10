Lanza Coparmex ‘Sí por México’

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Ayer la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo oficial el lanzamiento de la agrupación “Sí por México”, que busca involucrar a los ciudadanos en la vida política nacional y presionar a las autoridades para garantizar que se cumplan demandas como combate a la corrupción y libre expresión.

En Juárez el grupo cuenta con la participación de al menos 20 organizaciones de la sociedad civil que se registraron a la plataforma desde el fin de semana pasado, informó Eduardo Ramos Morán, presidente de Coparmex en esta frontera.

“Este lanzamiento tiene que ver con iniciativas de propuestas de reducir la polarización; lo que queremos es estar trabajando por México, mejorar temas en el combate a la corrupción, apego a la legalidad, libertad de la defensa de expresión, de inversión privada, defensa a la economía de libre mercado, temas que está demostrado que fomentan el progreso y sobre todo el desarrollo económico”, comentó el dirigente.

Agregó que aunque “Sí por México” es un grupo nacional y sus directrices localmente todavía no están formuladas, la agrupación patronal ha estado invitando a organizaciones de la sociedad civil en el municipio y han obtenido buena respuesta, comentó Ramos Morán.

Dijo que es importante señalar un distanciamiento entre el movimiento de Frenaaa, “no pedimos la renuncia del presidente, al contrario, exigimos que todos sus actos sean apegados a la ley”.

La organización “Sí por México” se presentó ayer ante medios de comunicación en la ciudad de México. De acuerdo con Desireé Ángel, vocera del grupo, la agrupación está financiada con apoyos de las propias organizaciones participantes.

“Sí por México no es, no aspira a ser y no será un partido político en ningún momento, es un movimiento de organizaciones ciudadanas y de personas que están lanzando una agenda de gran visión para el país”, señaló el presidente de Coparmex Nacional, Gustavo de Hoyos Walther.Dentro de sus valores, el grupo adelantó que va a defender la salud y la educación universal, la igualdad de género, el combate a la violencia contra las mujeres y la defensa de un media ambiente sano. Uno de los enfoques es que el Gobierno federal promueva la generación de empleos y no gaste de manera asistencialista.

