Lanza CBP recomendaciones para viajar a EU en Semana Santa

Ciudad Juárez.- Ante el inicio de las vacaciones de Semana Santa, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) dio hoy a los viajeros distintas recomendaciones para poder disfrutar de sus vacaciones a los Estados Unidos con más rapidez y facilidad.

Destacó que la semana anterior a la Pascua es tradicionalmente uno de los períodos más ocupados para los viajes transfronterizos en el área de El Paso, por lo que recomendó a los viajeros que pueden utilizar la aplicación móvil CBP One para acelerar el proceso del permiso de viaje I-94, si tienen la intención de viajar más allá de la zona fronteriza.

A través de la aplicación móvil pueden completar muchas tareas, como solicitar un permiso I-94, pagar e imprimir su permiso, ver su historial de viajes y entregar su permiso después de que el viaje esté terminado. terminado.

“CBPOne ha hecho que todo el proceso de permisos I-94 sea más eficiente para todos los involucrados”, “Para los viajeros, pueden ingresar toda su información y ahora informar directamente a los oficiales primarios de CBP donde se tomarán los datos biométricos, se verán los datos ingresados y ya se habrán realizado consultas para que el oficial de CBP aumente la eficiencia”, dijo el director de operaciones de campo de El Paso, Héctor Mancha.

Así, el viajero ya no tendrá que esperar en largas filas en la oficina de permisos de CBP, sino realizarlo vía internet a través de un teléfono móvil.

La autoridad encargada de vigilar los puertos de entrada oficiales a los Estados Unidos también recordó a los ciudadanos estadounidenses que porten un documento que cumpla con la Iniciativa de Viajes del Hemisferio Occidental (WHTI, por sus siglas en inglés), como un pasaporte estadounidense válido, una tarjeta del Programa de viajero confiable, una licencia de conducir mejorada o una tarjeta tribal mejorada, cuando vuelvan a ingresar a los Estados Unidos y que estén preparados para presentar un documento que cumpla con WHTI si lo solicita un oficial de CBP durante una inspección fronteriza.

“CBP alienta a todos los viajeros a tener a mano sus documentos de entrada que cumplen con WHTI cuando se acercan a las cabinas de inspección primaria y a declarar todos los artículos agrícolas, licores y moneda o instrumentos monetarios que excedan los 10 mil dólares”, informó.

Además, para evitar posibles demoras o multas debido a que intenten ingresar al vecino país artículos agrícolas prohibidos, CBP pidió que declaren todos los artículos agrícolas a un oficial de CBP a su llegada, y antes de realizar su viaje que consulten la guía Know Before You Go.

“Lo mejor es declarar todos los artículos adquiridos en el extranjero para evitar sanciones. Si se declara un artículo pero se determina que está prohibido, puede abandonarse sin consecuencias”, destacó.

Los miembros del público viajero pueden monitorear los tiempos de espera en la frontera en línea u obtener la aplicación BWT en su teléfono inteligente a través de Apple App Store y Google Play para que puedan observar los tiempos de espera y tomar una decisión informada sobre qué puente usar. Estos tiempos de espera se actualizan cada hora. Varios sitios web también ofrecen vistas en vivo de las condiciones actuales del puente.

“Este es un período siempre ocupado, por lo que los viajeros deben planear incorporar tiempo adicional en sus planes de cruce”, dijo Mancha.