‘Lamentables y vergonzosas’ las políticas migratorias

Ciudad Juárez.— Las políticas migratorias “lamentables y vergonzosas” de México y de Estados Unidos son las que mantienen a cientos de migrantes en el bordo del río Grande, en espera para ser recibidos por los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, denunció ayer el activista estadounidense Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

Sin más agua y comida que la que les vendían los migrantes venezolanos que esperan en Ciudad Juárez el fin del Título 42, bajo la lluvia que cayó la madrugada de ayer sobre la frontera, con una sensación térmica que ayer descendió a los 0 gados centígrados e incluso cubriéndose con cobijas para poder colocarse una toalla sanitaria, la fila de personas permaneció constantemente con más de mil migrantes en espera.

“Nunca había sido tan lamentable y vergonzosa la política de los dos países, de México y de Estados Unidos, como la es ahorita, viendo esta situación. Hoy amanecimos a 32 grados (Fahrenheit), a 0 grados centígrados, y estamos viendo centenas de personas con mucho frío, sin comida, tratando de calentarse un poquito, pero esto no tendría que haber sido así… ésta es la descomposición de la política migratoria de Estados Unidos”, denunció García sobre la continua fila de migrantes que permanece desde el fin de semana.

El activista estadounidense reclamó que existe un juego político en Estados Unidos, en el que por un lado se dice que se quite la orden de salud pública llamada Título 42, a través de la cual los migrantes son expulsados con el argumento de que representan un grave riesgo para la propagación del Covid-19 entre su población, pero luego se dice que no, que se va a apelar para que no termine. Y entonces existe una incertidumbre sobre cómo se va a actuar legalmente.

“Nosotros estamos pidiendo que lo quiten y que dejen que los que tienen que pedir asilo, pidan asilo, que pidan refugio, ése es su derecho legal”, dijo el activista, quien recordó que se trata de una política racista impuesta por la administración del expresidente Donald Trump, la cual ha continuado con Joe Biden.

García también denunció que el Gobierno federal de Estados Unidos no ha invertido en tener más infraestructura para recibir a los migrantes, mientras que argumentan que están saturados.

“Hay billones de dólares que han sido invertidos en muros fronterizos, en Patrulla Fronteriza, en centros de detención, en cárceles. En vez de dedicar ese dinero a ellos, deberían de estar dedicándolo a construir centros de bienvenida para que no tengan que estar así, para que puedan ser procesados de una forma más digna estos migrantes y refugiados”, apuntó.

El estadounidense lamentó además que programas como el Título 42 y la expulsión de los migrantes venezolanos se han realizado en acuerdo con el Gobierno mexicano.

“Hay que recordar que hace unos días el Gobierno mexicano decidió desalojarlos y quitarles el campamento” en el que vivían aproximadamente 800 venezolanos.

Ante la desesperación por ser recibidos en Estados Unidos, la mañana de ayer dos migrantes se pelearon a golpes sobre el río internacional que divide a México de Estados Unidos.

Horas después, otros gritaban hacia México: “queremos comida, queremos comida, queremos agua”, mientras que los venezolanos que esperan en Juárez el fin del Título 42 para cruzar la frontera se encargaban de venderles alimento.

Y aunque los agentes de la Patrulla Fronteriza procesaban a grupos de migrantes, otros más continuaban cruzando el cauce que en la parte más profunda cubría sus pantorrillas con el agua helada.

Un grupo de migrantes colocó una puerta simbólica en la zona en la que, semanas atrás, otros habían acomodado un camino de piedras sobre el río para que no se mojaran tanto al cruzar la frontera por el río.

“Buen viaje”, se leía en el letrero colocado sobre los tubos detenidos por botes llenos de cemento, por donde pasaron ayer migrantes de Nicaragua, Perú, Ecuador, Cuba y Panamá.

Durante la tarde, trabajadores de Estados Unidos ampliaron la barrera fronteriza en el centro de El Paso, con una malla metálica, a lo largo de cientos de metros aledaños al área en la que terminan los barrotes de acero que forman el muro fronterizo.

A las 2:30 de la tarde, un par de migrantes pedían a los agentes que dejaran entrar a una mujer, quien era abrazada por un hombre, envuelta en una cobija, pero fue devuelta. Y aproximadamente a las 5:30 de la tarde una mujer se desmayó, por lo que fue envuelta en cobijas y sábanas térmicas y fue recibida por los agentes estadounidenses, pero se desconoce si se trataba de la misma persona.

La tarde del lunes, la Patrulla Fronteriza informó que de los últimos tres días había recibido a 2 mil 460 personas al día en el Sector El Paso, principalmente por el centro de El Paso.

