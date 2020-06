Lamenta presidente de Samalayuca asesinato de Rodrigo Bueno

Cortesía

Ciudad Juárez— A través de redes sociales, el presidente seccional de Samalayuca, Javier Meléndez Cardona lamentó el asesinato de Rodrigo Bueno de 22 años, ocurrido esta tarde en Samalayuca.

El responsable fue detenido por agentes municipales, el cual fue identificado solo como Sergio Arturo M. C., de 39 años.

“Había salido a tapar con una lona las cajas de calabacitas que horas antes había cosechado en el campo, con el apoyo de su familia. Sonriente, como siempre y orgulloso de su trabajo”, escribió Méléndez,

Mencionó que nunca imaginó qué tan crueles serían las dagas asesinas que atravesaron su humanidad para arrebatarle la vida, sus esperanzas y sus sueños.

“No había derecho. Nunca es legal la suspensión dela vida, menos tratándose de un joven trabajador, buen esposo y padre de una hermosa niña”, expresó.

Mencionó que era un gran dolor para su familia, especialmente para su mamá, quien con sabiduría, lo encausó en la agricultura.

“Es inevitable llorar. Me asaltan los recuerdos. La vez que me platicó su mamá, que cuando Rodrigo se le casó, él le pidió una parte del terreno para realizar su propia siembra-y si me va bien, el próximo año me da más- le dijo. Ella le contestó, aunque te vaua mal, te voy a dar mas, aquí no se vale rajarse-.