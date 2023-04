Lamenta padre Calvillo que empleados honestos estén en prisión

Ciudad Juárez.— El sacerdote Francisco Javier Calvillo Salazar, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, manifestó ayer su apoyo al coordinador de Grupo Beta, Juan Carlos Meza Cumplido, quien se encuentra detenido desde el pasado 13 de abril acusado de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público por el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM).

El religioso señaló que mientras que Meza Cumplido, quien ha dedicado su trabajo al rescate y apoyo a las personas en situación de movilidad, se encuentra detenido, el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, lleva un proceso en libertad.

“Se me hace muy triste cómo se ha llevado todo el proceso, aunque respeto, porque a lo mejor yo no tengo los elementos del Gobierno federal, pero vemos que en las partes de arriba no pasa nada, todo sigue igual, todo queda sin palabras, ellos sí pueden entrar y salir. Y yo conozco a Juan Carlos y mis respetos para Grupo Beta, hemos caminado juntos, hemos enfrentado momentos difíciles, he conocido su trabajo durante la gestión de diferentes delegados del Instituto Nacional de Migración”, señaló.

El coordinador de Grupo Beta, y aparente responsable de la Unidad Interna de Protección Civil que fue conformada el 5 de diciembre de 2022, fue detenido bajo una orden de aprehensión el pasado 13 de abril y vinculado a proceso el día 17, tras el incendio en el que murieron 40 migrantes extranjeros y 28 más resultaron lesionados por quemaduras o intoxicación; mientras que el comisionado nacional, y el director general de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, han llevado en libertad el proceso de la audiencia inicial de formulación de imputación.

El sacerdote aseguró haber sido testigo por más de 15 años del trabajo de Meza Cumplido, el cual consiste en rescatar, localizar y auxiliar a las personas migrantes, por lo que en ocasiones trasladó durante la madrugada a personas en condición de vulnerabilidad a la Casa del Migrante.

“Hemos caminado juntos, hemos enfrentado momentos difíciles, he conocido su trabajo durante la gestión de diferentes delegados del Instituto Nacional de Migración. Yo conozco a Juan Carlos como persona y mis respetos para Grupo Beta, si alguien se ha partido la frente, el sudor, en el 2018, en el Título 42, en el MPP, han sido ellos (Grupo Beta) y no debe haber rangos, no debe haber privilegios (en el juicio)”, comentó.