Lamenta IP falta de transparencia en vuelos de Corral

Archivo / El Diario de Juárez / Javier Corral en un helicóptero del Estado

Ciudad Juárez— Organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Juárez y Chihuahua lamentaron la falta de transparencia del Gobierno del Estado para rendir cuentas respecto a los vuelos realizados por el gobernador, Javier Corral, asegurando que el uso de la flotilla de aeronaves de la administración para actividades no relacionadas al ámbito gubernamental era una falta a las políticas de austeridad que ha pronunciado el mandatario.

Ante la intención del Gobierno del Estado de ocultar por más de siete meses la información sobre los vuelos realizados por Corral Jurado a bordo de las aeronaves oficiales, los organismos empresariales resaltaron la importancia de que el aparato gubernamental se mantenga transparente y abierto a la rendición de cuentas.

“Hay que ver la importancia que tienen estos organismos autónomos para forzar la transparencia, no se puede ocultar información, reconocer el trabajo que realizan, para que independientemente de lo que haga el Gobierno puedan transparentar a detalle cualquier información”, dijo Eduardo Ramos Morán, presidente del CCE en Juárez.

“Con relación a la voluntad de vender los aviones, hay que agradecer que al menos el gobernador no los rifó, creo que es difícil hacer ese tipo de operaciones, la verdad desconozco, son temas que escapan para el sector empresarial”, agregó.

El propio gobernador asentó por escrito un compromiso de austeridad que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 21 de enero del 2017, en donde ofreció vender la flotilla aérea del Gobierno del Estado, decreto que a cuatro años no ha sido cumplido.

En los documentos entregados por la unidad de Transparencia, Corral Jurado ha realizado un total de 843 viajes en aeronaves propiedad del Estado, lo que significaría un promedio de 16 vuelos al mes desde que inició su período en octubre 2016 hasta el 10 de enero del 2021.

Respecto al uso de las aeronaves oficiales, el presidente del CCE en la frontera indicó que el sector empresarial está de acuerdo en que las unidades se utilicen para actividades propias del Gobierno, más no para acudir a actos proselitistas.

“Estamos de acuerdo siempre y cuando se usen para buscar negocio, soluciones a temas complicados para el estado; Chihuahua es muy grande y las distancias por tierra pueden toma mucho tiempo, está bien si se usan para actividades en donde se requiera la presencia del gobernador, más no para actos proselitistas, yo desconozco si esa flotilla se usó para ir a la playa u otras cosas, lo que digo es que debe ser usada para buscar beneficios para los ciudadanos”, comentó.

“Aquí hay una precisión, pues en el caso de las reuniones estas con los gobernadores no veo problema en que se usen estas unidades, en esos eventos los mandatarios intercambian información que pudiera resultar en un beneficio para el estado, creo que el problema radica más en la promesa de austeridad y en cómo hacer honor a la palabra de que iba a vender estos aviones y no lo cumplió”, agregó.

Para Francisco Santini, presidente del CCE en la ciudad de Chihuahua coincidió en la importancia de mantener de manera transparente la información sobre lo que realiza el gobierno.

“Definitivamente los gobiernos tienen que ser transparentes y abiertos, no encontramos motivo alguno por el cual se pueda ocultar una información (...) creemos que los gobernadores tienen que hacer vuelos, estamos convencidos de eso, sabemos que deben hacerse en la búsqueda de tener un mejor gobierno, el cual más capacidad, lo que no vemos razonable es que información como los vuelos realizados no esté transparentada”, dijo.

En el marco de la promoción del cuarto informe de gobierno, Santini Ramos indicó que el mayor pendiente que ha dejado la administración de Corral Jurado ha sido una reestructuración financiera eficaz para el estado.

“Tocó un año complicado para Chihuahua, creo que nos quedamos con el pendiente de que necesitamos una reestructuración financiera, nos quedó pendiente una reingeniería financiera que nos diera números negros para cubrir los gastos que tiene el Estado, así que del uno al diez, yo le daría un siete a esta administración”, concluyó.