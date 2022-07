Lamenta Casa del Migrante silencio del INM en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.— Con 400 personas albergadas desde hace más de un año, el director de la Casa del Migrante, Francisco Javier Calvillo Salazar, lamentó que en Ciudad Juárez lo único que persista por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) sea el silencio y que de los cientos que han cruzado la frontera en busca de una excepción humanitaria, sólo hayan sido llamados 30 del albergue católico.

“Nosotros necesitamos tomar una decisión, tenemos MPP (personas retornadas de Estados Unidos para que esperen aquí su proceso migratorio), tenemos expulsados de Título 42, y tenemos familias que tienen hasta un año y tres meses; eso se nos complica mucho, la gente sigue llegando y necesitamos espacios disponibles. No pueden estar más de un año albergados y no recibir una respuesta”, dijo el sacerdote católico.

Lamentó que la Conferencia Episcopal de Estados Unidos les haya retirado el apoyo de los abogados de la Cadena Católica de Inmigracion Legal (Clinic, por sus siglas en inglés), lo que dejó huérfanas a las personas que alberga la Casa del Migrante, por lo que ahora tienen que esperar hasta más de un año con la esperanza de obtener una posibilidad de cruzar la frontera.

“La experiencia nos deja que el tener migrantes mas de un año es muy pesado, tanto para ellos como para nosotros, en lo psicológico, en lo emocional, en lo económico, en lo logístico, más ahorita Covid, con el MPP, con los secuestros, la violencia y el aumento de las caravanas que siguen transitando por México, con los mexicanos a quienes nadie ayuda”, señaló.

El sacerdote también lamentó que de las decenas de personas que cruzan todos los días la frontera desde hace más de dos meses en busca de una excepción humanitaria, a través del Consejo Estatal de Migración (Coespo), sólo hayan sido llamadas 30 de la Casa del Migrante, pese a que desde hace semanas 45 familias, conformadas por 113 personas más, fueron a entrevista para ser tomadas en cuenta.

“Fuimos a Coespo y les llevamos una lista de los migrantes que ya habían ido a sus oficinas y que están en espera de cruzar, como parte de los grupos que cruzan diariamente. Y les pedimos dar seguimiento a los migrantes que ya tienen mucho tiempo esperando”, informó.

“Necesitamos un plan porque la gente llega y no sabe qué va a hacer, piensan que aquí es el asilo político, piensan que nosotros tenemos que hacer todo el protocolo”, agregó quien alberga a 400 de los aproximadamente 2 mil 500 migrantes que se encuentran actualmente en cerca de 26 espacios humanitarios de la ciudad.

Calvillo Salazar pidió a las autoridades estatales dar seguimiento a la lista de migrantes “que ya tienen desde hace mucho tiempo. Les agradecemos que ya pasaron a 30, pero hay 45 familias más que ya tienen mucho tiempo con nosotros, y no puede ser que no sepan quién elige a quienes pasan, que no nos sepan responder eso”, señaló el sacerdote.

También pidió el apoyo de las autoridades para que un abogado migratorio pueda orientar jurídicamente a los migrantes que se encuentran alojados en la Casa el Migrante, y que no tengan que esperar más de un año para que finalmente les digan que no son candidatos para pedir asilo, como los apoyaba antes Clinic.

“Sabemos que está HIAS, Las Américas, pero son organizaciones que están rebasadas… si pudieran ayudarnos jurídicamente. Nosotros hemos buscado abogados migratorios, pero no le entran. Clinic sí nos apoyaba, venía y andaba en los albergues orientando a los migrantes”, comentó.

Dijo que ante sus peticiones, Coespo se comprometió a apoyar al albergue con un psicólogo, y aunque la Casa del Migrante ya tiene terapeutas, el sacerdote espera que la persona que envíen los apoye para conocer los casos y que puedan cruzar la frontera en busca en busca de asilo en Estados Unidos.

“Aquí lo triste es que no hay alguien federal que haga cabeza, Migración debe llevar el liderazgo porque él representa a la federación, es una instancia federal, no sé cuál es el papel ahorita de Migración si nomás es silencio, si sólo es la imagen. El silencio habla de lo que está pasando en Juárez, un vil desorden, es un desastre”, señaló Calvillo Salazar.

“Yo no sé si hay delegado, comisionado, representante de Migración, sé que Migración está porque detienen a migrantes. Pero antes se hacía oficial su nombramiento, convocaba a albergues. Me gustaría hablar con el comisionado nacional de Migración, (Francisco) Garduño, para que me platique cuál es su misión, cuál el papel de Migración aquí en Juárez”, dijo el activista religioso.

