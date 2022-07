Lamenta asesinato Colegio de Médicos

Ciudad Juárez.— El Colegio Médico de Ciudad Juárez, a través de su secretario Lorenzo Soberanes Maya, lamentó el asesinato de la doctora Masiel Mexia Medina, de 38 años de edad. Externó que si bien el hecho ocurrió en el hogar de la profesional deja de manifiesto las condiciones de inseguridad que a traviesa el gremio de la salud, así como los médicos pasantes de Medicina a los cuales, externó, no se les garantiza ni su propio bienestar.

“Ese es el argumento más fuerte que hemos utilizado en relación a la gente que se manda allá a hacer su servicio social. Si ella que era una anestesióloga que tenía una base dentro del Seguro Social, que tenía una base dentro de la zona serrana, sufrió ese atentado, ¿qué se puede esperar?”, dijo el experto. Agregó que si bien debe esperarse a que la Fiscalía dé a conocer el móvil, existen factores que pudieron incidir.

Resaltó que es común que cuando se trata de doctores o estudiantes que están cumpliendo su formación, integrantes del crimen organizado lleguen a sus consultorios exigiendo que les salven la vida a sus colegas y, de no hacerlo, se corre el riesgo de ser ultimado. Aunque siendo respetuoso de las autoridades, Soberanes Maya puntualizó que tal ha sido la situación de un sinnúmero de sus colegas en los poblados.

“La violencia está haciendo estragos. El país no brinda seguridad, ni allá, ni en Ciudad Juárez y por eso tampoco los profesionistas quieren venir, es un flagelo fuerte para el ejercicio de la medicina en México. Estamos expuestos a que alguien no esté de acuerdo del destino que tuvo su familiar y busque venganza, y muchas veces no tiene que ver con las capacidades del médico, sino por falta de insumos”, manifestó.

Ante esto, destacó que en tanto no se garanticen las condiciones para ejercer, las personas en la serranía tendrán problemas para que se les pueda otorgar certidumbre en su derecho a la salud. En ese sentido, llamó a todos aquellos que están al frente de las dependencias que se encargan de velar por la comunidad y a las instituciones educativas a que trabajen en conjunto para ofrecerles, como mínimo, la seguridad.