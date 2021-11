Lamenta alcalde asesinato

Ciudad Juárez.— El alcalde Cruz Pérez Cuéllar lamentó ayer la muerte de un hombre paseño a manos de un elemento de la Guardia Nacional (GN) en las inmediaciones del puente Santa Fe, ocurrida la madrugada del sábado, aunque señaló que fue una acción justificada, pues la persona que murió traía dos armas de fuego.

“Pasó un incidente muy lamentable pero bueno, es una persona que estaba tratando de cruzar dos armas”, expresó el edil ayer al ser cuestionado sobre el incidente.

Dijo que el cruce de armas a Ciudad Juárez desde Estados Unidos es una de las problemáticas que generan homicidios.

“Y sí, es un incidente lamentable, pero es una persona que estaba delinquiendo y la Guardia Nacional estaba haciendo su trabajo”, insistió.

La víctima, un hombre de 18 años identificado como Juan Carlos Medina, trató supuestamente de atacar al agente federal con una de las pistolas calibre 9 milímetros que cruzó de El Paso a Juárez y a causa de ello fue baleado por el agente Gustavo L. de la GN, explicó Pérez Cuéllar.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes en el cruce de las calles Francisco Villa y Tlaxcala, a unas cuadras del cruce internacional Santa Fe.

Ayer, el alcalde mencionó que por eso es necesaria una mayor revisión de los agentes hacia las personas y vehículos que cruzan de suelo americano, incluyendo a estudiantes que viven en Juárez.

“Todos, me incluyo yo, podemos cometer algo irregular. Yo creo que todos tenemos que estar dispuestos, sobre todo en un tema tan sensible como es el de los cruces internacionales, y un problema real, porque no es un invento que el cruce de armas nos está afectando mucho”, afirmó.

Comentó que no se puede hacer un juicio severo contra la Guardia Nacional por un hecho lamentable.