‘La voz en mi cabeza me hizo matarla’

Ciudad Juárez.- Enfundado en un pantalón color guinda y una sudadera gris, José Andrés L.O. pidió al juez Víctor Iván Rodríguez que le permitiera declarar, dar su versión de los hechos, luego de escuchar los cargos que presentó en su contra Jesús Daniel Arellano, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de la Mujer, por el delito de feminicidio agravado.

En el estrado, ante cámaras y un micrófono mirando hacia el juzgador, José Andrés respondió a la pregunta de su abogado defensor Héctor René Moctezuma.

-Te voy a hacer una pregunta, ¿tú la mataste?- le cuestionó.

-Si, yo la maté-, respondió José Andrés.

-¿Por qué la mataste?- insistió el defensor.

-Porque la voz de mi cabeza me dijo ´esta es la solución, hazlo´. O simplemente ella (la voz) me impulsó, o sea, la voz de la cabeza impulsó a mi agresividad a matar. Pero yo no la quería matar porque, pues, tenemos una niña de un año, y nuestros planes eran echarle ganas juntos- confesó.

Esta fue una de las intervenciones que hizo ayer José Andrés L.O, de 27 años, en la audiencia inicial de la causa penal 2276/24 celebrada en la Sala 11, en la que se le acusó por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su pareja sentimental Leydi Elena Morales Arguelles, de 23 años.

Ambos procrearon una hija, actualmente de un año de edad, y estaban separados desde el pasado mes de noviembre a causa de la violencia física, emocional y psicológica que el acusado ejerció en contra de la víctima.

Sin embargo, la pareja se frecuentaba y mantenía comunicación constante, según los testimonios de varias personas que comparecieron ante el Ministerio Público, se mencionó en la audiencia de formulación de imputación.

El acusado argumentó tener problemas mentales, escuchar voces, padecer ansiedad, depresión, una obsesión por la limpieza y tomar un medicamento que le recetó una psicóloga que le ofreció la empresa maquiladora en la cual laboró.

Dijo que tenía miedo de caer en una adicción por los medicamentos, sin embargo, reconoció que a pesar de haber visto a tres sicólogos nunca acudió con psiquiatra, ni cuenta con un diagnóstico del trastorno mental que padece y que lo han inducido a atentar contra su vida en varias ocasiones.

Los hechos

El agente del Ministerio Público narró que el día 7 de abril, Magaly Arguelles, madre de la víctima acudió a interponer el reporte de desaparición ante la Unidad Especializada de Investigación para la Búsqueda y Localización de Personas Ausentes y no Localizadas.

Dijo que el 6 de abril salió de su casa, ubicada en Parajes de Oriente, para acudir a trabajar a la maquila, ya que su jornada era de 12 horas de miércoles a sábado.

Su hija le envió un mensaje vía WhatsApp en la cual le avisa que iba a salir con su compañero de nombre Óscar que también trabaja en la maquila y sabe que es estadounidense.

La madre dijo que se le hizo raro el mensaje pues su hija le pide permiso y en el mensaje solo le avisaba y le pedía que cuidara a la niña de un año, hija de José Andrés.

Al no llegar su hija, preguntaron a una compañera de la maquila la cual se comunicó con Óscar, el compañero de trabajo y éste les respondió que no estaba en la ciudad, sino en Houston.

La hermana de la víctima, narró el MP, dijo que acudió a la casa de José Andrés y observó sangre en varias partes de la vivienda pero no le abrieron la puerta por lo que al escuchar quejidos acudieron a la casa de la madre del acusado que vive en el mismo fraccionamiento.

La madre y otro de sus hijos llegaron a la casa de José Andrés y lo vieron muy mal, pero no permitieron el acceso a la familia de Leydi, pese a que regresaron más tarde más familiares.

Madre e hijo se llevaron a Andrés a su casa y fue ahí donde él les dijo que había matado a su pareja.

El hermano habló con su madre sobre la gravedad de los hechos y decidieron llamar a la Policía, fueron los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) los que lo detuvieron, luego de verificar que en la casa se había cometido un crimen.

El hermano narró que vio el teléfono de su hermano y leyó las conversaciones entre él y Leydi y eran de una pareja normal, incluso había fotos y conversaciones sexuales entre la pareja. Pero también un supuesto video en el que la mujer estaba con otra persona y que fue observado por José Andrés, lo que detonó el pleito entre la pareja.

Presuntamente, después de que hirió a la mujer con un cuchillo de cocina y la golpeó en la cabeza, el hombre acudió a una tienda de abarrotes cercana donde compró vinagre y fogatol.

El vinagre lo empleó para limpiar la sangre y el otro líquido como acelerante para quemar el cuerpo que arrojó a una fosa que hizo en el patio de un metro de profundidad.

El tendero y su esposa atestiguaron que la pareja estuvo en la tienda el viernes y al otro día José Andrés hizo las compras por la tarde, cuando presuntamente la mujer había sido asesinada.

En otra de sus intervenciones, el acusado dijo que tanto él como ella quería educar a su pequeña hija sin los traumas con los que ellos dos habían sido criados.

El Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso y el acusado renunció al plazo constitucional por lo que en la misma audiencia el juez vinculó a proceso al acusado, rechazando la petición del abogado defensor de no vincular a su cliente por considerar que era inimputable del delito por sus problemas de salud mental, sin embargo ante la falta de un dictamen psiquiátrico, el juzgador dio valor probatorio a los elementos aportados por la representación social.

José Andrés fue vinculado a proceso por el juez de control, que a petición del MP impuso como medida cautelar la prisión preventiva y le concedió un plazo de seis meses para el cierre de la carpeta de investigación complementaria.

El juez también solicitó un dictamen psiquiátrico contra el acusado al Hospital Civil L-Libertad

Al término de la audiencia la madre dijo sentirse destrozada, ante la tragedia que enfrentaba su familia. La madre evitó todo contacto visual con su hijo y fue consolada por su hijo menor, el cual también pidió declarar a favor de su hermano.