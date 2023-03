Ciudad Juárez.— Familiares del menor Edwin Jesús negaron que hayan llegado a un acuerdo reparatorio con Luis Fernando C. O., el conductor que, ebrio, atropelló y dio muerte al niño de 11 años, así como haber aceptado el pago de un millón 518 mil 744 pesos por concepto de reparación de daños y gastos funerarios, tal y como lo ventiló el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

“No se ha dado el perdón, la vida de mi hijo no tiene precio”, sentenció Antonina Galindo Hernández, madre de Edwin, contradiciendo la versión oficial.

PUBLICIDAD

El TSJE evadió ayer fijar una postura acerca de las expresiones de Galindo y siguió firme en mantener secrecía en torno a la resolución judicial.

Israel Hernández, vocero del Tribunal, se limitó a decir que a Luis Fernando se le “vinculó a proceso y se admitió un acuerdo reparatorio, por lo que la medida cautelar fue variada”, y que “no se autorizó dar mayores detalles de los términos del acuerdo reparatorio por protección a la ofendida”.

Tampoco la Fiscalía General del Estado (FGE), que fungió como representante de los afectados, rindió alguna declaración o postura al respecto.

Dos días después del incidente, un juez de Control declaró legal la detención del implicado, siendo éste formalmente acusado por el Ministerio Público (MP) por el delito de homicidio imprudencial agravado, contenido en la causa penal 1466/23.

Los estudios realizados por médicos de Seguridad Vial arrojaron que el chofer tenía alcohol en la sangre al momento del fatal percance. Por estos antecedentes el fiscal solicitó al juzgador la vinculación o no a proceso contra el acusado.

Mientras tanto, la madre del menor que falleció a causa del accidente la noche del pasado domingo 5 de marzo, en la colonia Anapra, aseveró: “por nada del mundo me van a regresar la vida de mi hijo, y la juez nos dijo que me iban a dar por los daños de la casa, lo que se pagó en los gastos fúnebres, pero yo le dije que la gente me apoyó económicamente, y nunca dijeron que un millón de pesos y a mí no me dieron nada”.

De acuerdo con el TSJE, la audiencia en la que el acusado fue presentado ante un juez se llevó a cabo de manera privada y se pidió al personal no divulgar ningún dato sobre los alegatos expuestos y la resolución.

La familia del menor negó haber llegado a un acuerdo, así como haber dado el perdón a Fernando C. O., de quien se desconoce su paradero y su estado legal.

Tras las declaraciones de la familia, el portavoz del Tribunal Superior de Justicia del Estado señaló estar imposibilitado para informar sobre dicho acuerdo reparatorio, argumentando que cuando se involucra a un menor “es muy complicado tener mayor acceso a los datos, desconozco por qué ellos tienen otra versión”.

La madre de familia pidió respeto a la comunidad por el difícil momento que vive actualmente, y señaló que vive con miedo desde que el TSJE dio a conocer información que brindó extraoficialmente a los medios de comunicación sobre el monto económico que recibiría la familia tras el acuerdo reparatorio.

“Ahora con eso de que digan que nos dieron ese dinero voy a temer por mi vida y la de mis hijos, de mis nietos, porque la gente va a pensar que tenemos ese dinero. Cómo no vinieron a ayudarme, a ponerme un señalamiento o algo, porque en la noche se escucha bien horrible cómo pasan los carros, y es el susto otra vez de que se vuelvan a meter a mi casa”, mencionó Galindo Hernández.

La muerte de Edwin Jesús ocurrió en las calles Pez Aguja y Cangrejo. Afuera de su casa permanece un pequeño altar que colocaron amigos y familia del fallecido.

Durante el accidente, un adolescente identificado como Francisco A. R., de 17 años, también resultó herido.