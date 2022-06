La travesía por su derecho a la educación

Ciudad Juárez.— Antes de que los primeros destellos del sol comenzaran a surgir por el horizonte, Josué preparó su mochila y emprendió su viaje hacia la escuela: por más de una hora se abrió paso entre extensos lotes baldíos que con el andar de los kilómetros se transformaron en basureros improvisados y, después, en unidades habitacionales en la orilla de Ciudad Juárez.

Aunque en Riberas del Bravo habitan más de 40 mil personas, hay cinco escuelas primarias y cinco preescolares para atender la demanda educativa de todos los niños, niñas y adolescentes (NNA), pero hasta el momento no cuenta con ninguna secundaria, lo que ha orillado a algunos a no continuar con sus estudios y a otros, como Josué, a realizar travesías para ejercer su derecho a la educación.

“Mi mamá estaba desesperada porque no había ningún cupo y entonces pues me inscribió en aquella porque ya tenía como dos o tres meses sin ir a clases”, contó Josué, un estudiante de primero de secundaria que vive en la etapa IX de Riberas del Bravo y estudia en la Secundaria Federal 21, a más de cuatro kilómetros de su casa, un camino que recorre a pie todos los días.

Cada vez que sale de su casa, por lo regular a las 5:40 de la mañana, Josué tiene dos opciones para ir a su escuela: caminar a la parte trasera de las casas y ascender sobre una polvorienta brecha a un costado del panteón Sauzal hasta alcanzar la avenida principal y, tras varios minutos, llegar a las primeras etapas del fraccionamiento Cerradas del Parque.

Ese camino lo recorrió durante sus primeros días de clases y lo retoma en las ocasiones en que sus papás lo han podido acompañar, pero un día alguien le enseñó un atajo y desde entonces se ha convertido en su sendero favorito a pesar de los fétidos olores que desprenden los desperdicios que de manera clandestina vierten entre lotes baldíos.

Ante la falta de transporte público que pueda llevarlo hasta la escuela, un día la mamá de Josué comenzó a pagarle a un vecino para que lo llevara en su bicicleta y él le mostró el nuevo camino para llegar hasta la Secundaria Federal 21, la única escuela en la que se le brindó un espacio y en la que ningún otro alumno de su etapa estudia.

Opción cercana la Técnica 90

Las opciones más cercanas para estudiar la secundaria son la Técnica 90, ubicada en el kilómetro 14 de la carretera Juárez-Porvenir, a la altura de donde se encuentra la primera etapa de Riberas, pero sus espacios dan preferencia a los residentes de áreas colindantes, por lo que el otro extremo de Riberas tiene como opción la Secundaria Federal 20, de Loma Blanca.

Pero ante la alta demanda –tan sólo en Riberas del Bravo hay cinco primarias de las que cada ciclo escolar egresan estudiantes de sexto grado–, Josué no pudo obtener un espacio y tuvo que perder los primeros meses de clases hasta que logró que lo aceptaran en una escuela donde su única manera de llegar es caminando.

Cada mañana, el viaje de Josué inicia atravesando un improvisado orificio en un muro de ladrillos que delimita la etapa donde vive, luego se abre paso entre un extenso terreno baldío donde el único sonido que lo acompaña es el andar de sus pasos sobre cúmulos de tierra y algunos desperdicios que se desprenden del suelo tras su andar.

La luz de su celular guió sus pasos

Durante los días de invierno la luz de su celular guió sus pasos en el sendero que terminó por crearse con el constante pasar de los neumáticos de quienes se dirigen a las viviendas ubicadas en la parte alta de Vistas de Zaragoza, pero en la época de verano Josué tiene la oportunidad de ver cómo poco a poco el horizonte va iluminándose con los primeros rayos del sol.

Entonces, su celular pierde la función de una lámpara y, a veces, pasa a amenizar su camino con algunas de sus canciones favoritas, hasta que debe concentrar su atención en las jaurías de perros que cada mañana se traviesan en su andar, pero con el paso del tiempo ha logrado distinguir entre los que únicamente le ladran para reclamar su territorio y los que lo harán correr.

“Todos mis amigos van a la Secundaria 20, se juntan en un parque ahí cerca de la casa y un camión de la escuela pasa por ellos y los regresa”, dijo Josué, quien el próximo ciclo escolar buscará un lugar en el plantel no sólo para dejar de caminar más de una hora de ida a la escuela y el mismo tiempo de regreso, sino también para estar cerca de sus amigos.

Sin embargo, no todos han logrado obtener un espacio en las secundarias del sector. Cuauhtémoc y Julián, dos hermanos amigos de Josué, no le dieron continuidad a su educación tras la pandemia de Covid-19 y luego de estudiar sexto de primaria no ingresaron a secundaria, pero aseguraron que también buscarán un espacio en Loma Blanca.

“Hasta les lloré a los de la escuela, les expliqué que tengo una hija con autismo y que no puedo dejarla sola para llevarlo a él a la escuela, les llevé un diagnóstico médico y ni así les importó”, dijo Rocío Rubio, mamá de Josué, quien desesperadamente intentó inscribir a su hijo en varias secundarias, pero ante la falta de espacio tuvo que dejarlo en la que está actualmente.

Proyecto aún continúa en revisión

A principios del año el titular de la Subsecretaría de Educación y Deporte, Maurilio Fuentes, y la directora de Educación del Gobierno Municipal, Martha González, recorrieron un predio en Riberas del Bravo con la intención de gestionar la edificación de una secundaria que atienda la demanda de la población, pero el proyecto aún continúa en revisión por Servicios Educativos del Estado de Chihuahua para analizar los recursos disponibles y su viabilidad.

“Es una comunidad muy grande, son más de 40 mil personas, es como una ciudad pequeña, más grande que Villa Ahumada, y la verdad no entiendo por qué no hicieron inversión en nivel secundaria”, dijo el subsecretario, quien explicó que el Municipio expresó la intención de donar el predio necesario para edificar el plantel.

Mientras tanto, cada mañana Josué continúa saliendo de su casa con una gran mochila sobre su espalda cuando aún la luz de la luna ilumina la ciudad y camina por más de una hora entre extensos lotes baldíos hasta llegar a la calle Puerto Alicante, la que conduce a su secundaria, para esperar sentado en la entrada a que suene el timbre de las 7 de la mañana.

